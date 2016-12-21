Филиал "Удмуртэнерго" подвел итоги года в свой профессиональный праздник

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
Коллектив филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел предварительные итоги своей деятельности за 2016 год в свой профессиональный праздник – Дня энергетика. Торжественное мероприятие состоялось в здании управления предприятия 22 декабря.
В подразделениях «Удмуртэнерго» работает две тысячи двести пятнадцать человек – инженеры и техники, электромонтеры, электрослесари, диспетчеры, связисты, телемеханики, водители транспорта и работники других специальностей - те, чьим трудом обеспечивается надежное электроснабжение по всей Удмуртии.
В управлении Удмуртэнерго подвели итоги работы за год, отметили успехи и достижения коллектива, отличившиеся сотрудники получили почетные грамоты и благодарности от филиала «Удмуртэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети», Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Удмуртской Республики и Государственного Совета Удмуртской Республики. А водителю автомобиля 4 разряда группы автотранспорта Можгинского района электрических сетей ПО «Южные электрические сети» Николаю Балобанову и ведущему специалисту группы обеспечения деятельности ПО «Центральные электрические сети» отдела социальной политики и найма, развития и учета персонала Татьяне Синцовой присвоено звание «Заслуженный энергетик Удмуртской республики»
Открыл церемонию награждения директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. Он отметил, что в этом году сотрудники филиала «Удмуртэнерго» в полной мере продемонстрировал высокий профессионализм не только на своих сетях, но и в помощи коллегам.
- В профессиональный праздник отмечены различными наградами 151 сотрудник филиала. Все эти люди лучшие в своих профессиях. Эти награды еще раз подтверждают, что электроснабжение республики в надежных руках, - отметил директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Впереди много работы, и я уверен, что с таким сплоченным и ответственным коллективом мы справимся со всеми задачами.