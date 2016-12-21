IEK – марка № 1 в России: доверие, подтвержденное дважды

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 11:06
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В субботу, 17 декабря 2016 года в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения победителей премии доверия потребителей Марка № 1 в России — 2016. Лучшей из лучших марок в номинации «Электротехника» по мнению потребителей уже во второй раз стал бренд IEK. Знак премии в торжественной обстановке был вручен исполнительному директору ГК IEK Андрею Забелину.
Один из основных принципов работы ГК IEK — ответственный подход к своей продукции и уважение к потребителю. Такая высокая награда означает, что развитие компании идет в правильном направлении. Это по-настоящему народное признание, и оно еще больше поощряет ГК IEK на свое собственное развитие и развитие отечественной отрасли в целом, создание такое продукции, чтобы и впредь сохранять доверие потребителей и делать пользование электроэнергией удобным и безопасным.
В 2014 году Группа компаний IEK стала первой российской электротехнической компанией, получившей премию народного доверия, и сегодня она продолжает держать марку!