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Новости компаний

IEK – марка № 1 в России: доверие, подтвержденное дважды

IEK – марка № 1 в России: доверие, подтвержденное дважды

23 декабря 2016, 11:06
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В субботу, 17 декабря 2016 года в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения победителей премии доверия потребителей Марка № 1 в России — 2016. Лучшей из лучших марок в номинации «Электротехника» по мнению потребителей уже во второй раз стал бренд IEK. Знак премии в торжественной обстановке был вручен исполнительному директору ГК IEK Андрею Забелину.

Один из основных принципов работы ГК IEK — ответственный подход к своей продукции и уважение к потребителю. Такая высокая награда означает, что развитие компании идет в правильном направлении. Это по-настоящему народное признание, и оно еще больше поощряет ГК IEK на свое собственное развитие и развитие отечественной отрасли в целом, создание такое продукции, чтобы и впредь сохранять доверие потребителей и делать пользование электроэнергией удобным и безопасным.

В 2014 году Группа компаний IEK стала первой российской электротехнической компанией, получившей премию народного доверия, и сегодня она продолжает держать марку!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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