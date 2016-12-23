Иран планирует расширить отношения с ЕАЭС

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 15:57
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС
Иран собирается расширить отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в пятницу в Бишкеке президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым.
Роухани прибыл в Бишкек с двухдневным визитом в четверг поздно вечером. В столице Киргизии он также проведет переговоры с премьер-министром республики Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в работе киргизско-иранского бизнес-форума. Во время визита запланировано подписание ряда совместных киргизско-иранских документов.
"Иран собирается расширить отношения с ЕАЭС и хочет добиться свободной торговли с этим союзом", — заявил Роухани, передает РИА Новости.
По словам иранского президента, он надеется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав государств ЕАЭС 25 декабря в Москве.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.