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Отраслевые новости: В мире

Иран планирует расширить отношения с ЕАЭС

Иран планирует расширить отношения с ЕАЭС

23 декабря 2016, 15:57
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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Иран собирается расширить отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в пятницу в Бишкеке президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым.

Роухани прибыл в Бишкек с двухдневным визитом в четверг поздно вечером. В столице Киргизии он также проведет переговоры с премьер-министром республики Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в работе киргизско-иранского бизнес-форума. Во время визита запланировано подписание ряда совместных киргизско-иранских документов.

"Иран собирается расширить отношения с ЕАЭС и хочет добиться свободной торговли с этим союзом", — заявил Роухани, передает РИА Новости.

По словам иранского президента, он надеется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав государств ЕАЭС 25 декабря в Москве.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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