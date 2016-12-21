 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Из-за короткого замыкания на "ТНХК" приостановлено производство полиэтилена

Из-за короткого замыкания на ТНХК приостановлено производство полиэтилена

23 декабря 2016, 10:47
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Обсудить на форуме

153 просмотра

С приходом в Томск сильных холодов в четверг утром на энергосетях произошло короткое замыкание, сопровождавшееся вспышкой. «Зафиксирован сброс нагрузки ООО «Томскнефтехим» на 25 мегаватт. Произошла остановка производства полиэтилена высокого давления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло из-за отключения цепи «Томская ГРЭС-2 —Восточная», там отключились турбогенератор ТГ-7 и котел К-8.

В свою очередь в пресс-службе «Томскнефтехима»  уточнили, что из-за инцидента утром была приостановлена работа двух линий производства полиэтилена.

«Сегодня в 08:35 из-за просадки напряжения от внешнего поставщика электроэнергии были приостановлены две линии производства полиэтилена. Одна из линий уже возобновила работу, вторая запускается», — сказала собеседница, уточнив, что работы ведутся в настоящее время и вторую линию скоро запустят.

Компания: ПУНП.РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!