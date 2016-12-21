Из-за короткого замыкания на "ТНХК" приостановлено производство полиэтилена

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 10:47
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
С приходом в Томск сильных холодов в четверг утром на энергосетях произошло короткое замыкание, сопровождавшееся вспышкой. «Зафиксирован сброс нагрузки ООО «Томскнефтехим» на 25 мегаватт. Произошла остановка производства полиэтилена высокого давления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло из-за отключения цепи «Томская ГРЭС-2 —Восточная», там отключились турбогенератор ТГ-7 и котел К-8.
В свою очередь в пресс-службе «Томскнефтехима» уточнили, что из-за инцидента утром была приостановлена работа двух линий производства полиэтилена.
«Сегодня в 08:35 из-за просадки напряжения от внешнего поставщика электроэнергии были приостановлены две линии производства полиэтилена. Одна из линий уже возобновила работу, вторая запускается», — сказала собеседница, уточнив, что работы ведутся в настоящее время и вторую линию скоро запустят.