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Отраслевые новости: Энергетика

Лауреатом награды "За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России" по итогам 2016 года стала Ленинградская АЭС

Лауреатом награды За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России по итогам 2016 года стала Ленинградская АЭС

23 декабря 2016, 14:15
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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22 декабря на торжественном мероприятии Министерства энергетики Российский Федерации в честь Дня энергетика объявлен лауреат учрежденной Системным оператором награды «За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России» по итогам 2016 года. Им стал Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС).

Председатель правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев вручил памятный знак награды заместителю Генерального директора — Директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» Владимиру Перегуде.

Специалисты Ленинградской АЭС реализовали проект, который позволил увеличить степень использования пропускной способности электрических связей ОЭС Северо-Запада с соседней ОЭС Центра и расширил возможности по загрузке наиболее эффективной тепловой генерации на Северо-Западе.

Проект предусматривал изменение способа реализации управляющего воздействия на генераторы АЭС от противоаварийной автоматики, установленной на подстанции 750 кВ Ленинградская.

Устройство локальной автоматики дозировки воздействия (ЛАДВ) на ПС 750 кВ Ленинградская действует на отключение генераторов Ленинградской АЭС при нарушении нормального режима работы электрических связей между ОЭС Северо-Запада и ОЭС Центра. Сокращение времени отключения генератора АЭС было достигнуто за счет изменения способа его отключения — с закрытия стопорных клапанов турбин на отключение генераторных выключателей, что позволило сократить время реализации управляющих воздействий с 0,9 до 0,22 секунд.

В результате реализации проекта удалось на 17 % увеличить значение максимально допустимого перетока мощности (МДП) в контролируемом сечении «Северо-Запад – Центр». Изменение МДП, в свою очередь, позволило увеличивать включенную мощность тепловых электростанций в ОЭС Северо-Запада в зависимости от режимных условий на величину порядка 800 МВт. Таким образом, объем невыпускаемой мощности в ОЭС Северо-Запада был снижен без изменения существующей структуры электрической сети.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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