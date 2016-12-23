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Отраслевые новости: В мире

Литовский суд обязал "Газпром" выплатить стране штраф в 35,5 млн евро

Литовский суд обязал Газпром выплатить стране штраф в 35,5 млн евро

23 декабря 2016, 14:24
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СУД

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Главный административный суд Литвы оштрафовал "Газпром" на 35,561 миллиона евро, сообщает агентство BNS.

В сообщении отмечается, что "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом. Таким образом, Главный административный суд Литвы оставил в силе решение совета по конкуренции, который ранее назначил крупнейший в истории страны штраф, передает РИА Новости.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и попросила у "Газпром экспорта" разрешить ей обмен топливом: часть газа, который "Газпром экспорт" поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа.

Совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа.

Утверждалось, что тем самым российская компания нарушила условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos. Тогда сообщалось, что сделка Lietuvos energija с одной и западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретаемый компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.

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