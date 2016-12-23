Лучшие энергетики Среднего Урала удостоены федеральных и региональных наград

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Свердловской области поздравили представителей энергокомпаний Среднего Урала на торжественном собрании, посвященном Дню энергетика.



В энергетической отрасли Среднего Урала трудится свыше 80 тысяч человек, и к своему профессиональному празднику они подошли с самыми достойными результатами. По основным показателям деятельности Свердловская энергосистема по-прежнему занимает лидирующие показатели в стане. На территории региона строятся новые объекты электро- и теплоснабжения, ведется активная работа по модернизации и реконтструкции сетевого хозяйства, создаются условия для улучшения качества жизни сел и городов, развития строительства и промышленного производства.



«Отличительная черта всех энергетиков заключается в том, что в критических ситуациях вы не делите проблемы на свои и чужие – вы объединяетесь, проявляете сплоченность, взаимовыручку, и, часто рискуя своим здоровьем, в условиях, когда не выдерживает и выходит из строя даже железо, делаете свою работу до конца – до тех пор, пока свет и тепло не вернется в каждый дом, в каждую школу и больницу, на каждое предприятие. И это, на наш взгляд, главная гарантия того, что безопасность энергосистемы Среднего Урала – в надежных руках», - подчеркнул Николай Смирнов.



За добросовестный труд и большой вклад в развитие энергетического комплекса Свердловской области почетной грамотой министерства энергетики Российской Федерации награжден начальник электротехнической лаборатории службы релейной защиты и автоматики акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» Игорь Клочков.



Благодарности Минэнерго РФ удостоены главный инженер Ревдинского района электросетей «Свердловэнерго» Игорь Бедрин, начальник департамента финансов «МРСК Урала» Ирина Добряк, заместитель начальника отдела департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Урала» Елена Кузьминых, инженер-электроник проводной связи службы телекоммуникаций и технологических информационных систем «Екатеринбургской электросетевой компании» Михаил Носенко, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей «Восточных электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Андрей Терехов и также заместитель начальника Белоярского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Иван Чесноков.



Благодарственным письмом губернатора Свердловской области награждены диспетчер оперативно-диспетчерской службы Регионального диспетчерского управления энергосистем Свердловской и Курганской областей Николай Жердев и заместитель главного диспетчера по режиму Денис Сухинский.



Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской области вручена ведущему инженеру по ремонту тепломеханического и общестанционного оборудования Среднеуральской ГРЭС Андрею Касьяненко.



Наград регионального министерства энергетики и ЖКХ удостоены Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт энергосбережения им. Николая игорьевича Данилова», муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Волчанского городского округа, машинист котлотурбинного цеха Свердловской ТЭЦ Филиала «Свердловский» Публичного акционерного общества «Т Плюс» Наталья Бусыгина, главный специалист отдела гидротехнических сооружений дирекции по проектированию объектов генерации открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала» Светлана Булычева, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Рефтинского участка магистральных электрических сетей Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы Константин Макляков и другие энергетики Среднего Урала (всего 20 человек).