Method-1 - 4-метровый робот-экзоскелет, который поможет ликвидировать последствия аварии на станции Фукусима

Корейская робототехническая компания Korea Future Technology, призвав на помощь известного конструктора-робототехника Виталия Булгарова, построила гигантского 4-метрового шагающего робота, получившего название Method-1. Этот робот, конечно, имеет более скромные размеры, чем боевые роботы из научно-фантастического фильма "Тихоокеанский рубеж /Pacific Rim", но во всем другом он достаточно сильно похож на последних. Его манипуляторы и нижние конечности в точности повторяют все движения оператора, который находится в закрытой кабине в верхней части робота.



Большинству наших читателей имя Виталия Булгарова не говорит ни о чем, тем не менее, практически все доводилось видеть его работы в действии. Он является автором множества футуристических робототехнических проектов, некоторые из которых использовались для съемок последнего фильма серии "Терминатор", фильмов "Robocop" и "Transformers", в компьютерных играх "Starcraft" и "World of Warcraft".



Создавая робота Method-1, руководство компании Korea Future Technology стремилось сделать так, чтобы этот робот выглядел, словно сошедшим с экрана какой-нибудь видеоигры, но при этом оставался полностью функциональным. И то, чего им удалось добиться, наглядно демонстрируется на приведенных ниже видеороликах.



Пилот робота Method-1 находится внутри застекленной кабины, которая в случае необходимости может быть герметичной. В руках он держит пару элементов управления, благодаря которым манипуляторы робота в точности повторяют все движения человека. Робот Method-1 способен ходить вперед и назад, по крайней мере, по ровным плоским поверхностям. С точки зрения снабжения энергией, свобода робота ограничена длиной силового электрического кабеля. Более того, в целях безопасности робот пристегнут страховочными тросами к лебедке, двигающейся по рельсу, проложенному под потолком помещения.



Разработчики робота Method-1 видят его будущее в деле ликвидации последствий аварии на атомной электростанции Фукусима в Японии. Только для этого потребуется отказаться от использования ног и установить туловище робота на колесной тележке, в которой также будет установлен источник энергии. Кроме этого, потребуется переоснащение и дооборудование кабины пилота для его защиты от радиации. И, вполне вероятно, что робот Method-1 может стать участником дуэли роботов MegaBots.

Источник: DailyTechInfo.