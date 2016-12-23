Мировое производство стали в ноябре росло наивысшими темпами с 2014 г.

По данным World Steel Association (WSA), в ноябре 2016 г. в 66 странах, которые подают свою статистику в эту международную организацию, было выплавлено 132,4 млн. т стали, что на 5,0% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Это самые высокие темпы роста глобальной металлургической отрасли с лета 2014 г. В то же время, среднесуточный объем производства не изменился по сравнению с октябрем и составил 4,41 млн. т, а средний уровень загрузки мощностей, по оценкам WSA, уменьшился на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем до 69,6%.



Всего за 11 месяцев мировое производство стали составило 1468,0 млн. т. Это на 0,4% или 6,36 млн. т больше, чем в январе-ноябре 2015 г. Таким образом, под конец года отрасль окончательно обогнала прошлогодний график. В то же время, рост в текущем году был достигнут, главным образом, за счет Китая, тогда как в странах «остального мира» объем выплавки по итогам 11 месяцев снизился на 0,4% по сравнению с результатом того же периода годичной давности, хотя именно в ноябре они показали те же 5,0% роста, что и Китай.



Китайские металлургические компании произвели в январе-ноябре 2016 г. 738,9 млн. т стали, на 1,2% больше, чем год назад. При этом ноябрьский показатель в размере 66,3 млн. т дал прибавку на 5,0% к данным того же месяца прошлого года. Среднесуточная выплавка стали в Китае составила в ноябре 2,21 млн. т, не изменившись по сравнению с октябрем.



В последние месяцы стремительно наращивает выплавку стали Индия. В ноябре в стране было произведено 8,01 млн. т металла, что на 10,7% больше, чем в тот же период прошлого года. По итогам 11 месяцев рост составил 7,1%, а объем производства превысил 87,5 млн. т.



Помимо Китая и Индии, успехов в развитии металлургической отрасли добились в 2016 г. Иран и Турция. В Иране, где тоже интенсивно вводятся в строй новые мощности, в ноябре выплавка стали превысила показатели годичной давности сразу на 26,3%, а по итогам 11 месяцев был зафиксирован рост на 11%, до более 16,4 млн. т. Турецкие компании произвели в ноябре 2,91 млн. т стали, превысив уровень аналогичного месяца 2015 г. на 10,4%, а январе-ноябре в целом — более 30,3 млн. т, прибавив 5,1%.



Еще две страны продемонстрировали в этом году рост благодаря эффекту низкой базы. Это Италия и Украина, где производство стали за 11 месяцев прибавило более 1 млн. т по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Италии высокие темпы подъема сохранились и в ноябре вследствие ввода в строй новых мощностей и относительной нормализации обстановки на крупнейшем в стране меткомбинате Ilva, который в будущем году планируется приватизировать. В то же время, украинские металлурги в ноябре превысили прошлогодние показатели только на 3,1%.



После длительной депрессии значительно улучшили свои показатели американские металлурги. В ноябре они добились расширения выплавки стали на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это позволило им сократить отставание от уровня 2015 г. до 1,2% по итогам января-ноября.



В ЕС выплавка стали в ноябре тоже возросла по сравнению с тем же периодом прошлого года, прибавив 2,6%. Причем, основной вклад в этот рост внесли Италия, Франция и страны Восточной Европы. В то же время Германия, лидер европейской металлургии, сократила выплавку стали на 4,2% по сравнению с ноябрем 2015 г. Впрочем, по итогам 11 месяцев европейские металлурги все еще отстают от прошлогоднего графика на 3,5%, а Германия — на 2,1%.



В России, по данным WSA, в ноябре 2016 г. было произведено 5,975 млн. т стали, на 5,0% больше, чем в тот же месяц прошлого года. За 11 месяцев отечественные металлургические компании довели объем выплавки до 64,6 млн. т. Это всего на 0,8% или 524 тыс. т меньше, чем в тот же период год назад.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт».