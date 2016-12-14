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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На 25,2% увеличилось число принятых обращений в ростовском филиале МРСК Юга за 10 месяцев 2016 года

На 25,2% увеличилось число принятых обращений в ростовском филиале МРСК Юга за 10 месяцев 2016 года

23 декабря 2016, 11:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО

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На 25,2% увеличилось с января по ноябрь текущего года число принятых и обработанных обращений в ростовском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») относительно прошлогоднего показателя. За 10 месяцев принято и обработано 109,6 тысяч заявок.

Наибольшей популярностью пользуются консультации и дополнительные услуги - ввод в эксплуатацию, обслуживание и ремонт электрооборудования, проверка схем включения, установка и первичное обследование, контроль технического состояния приборов учета, испытания и диагностика электросетевого, защитного и высоковольтного оборудования.

МРСК Юга постоянно повышает качество взаимодействия с клиентами и вводит простые и удобные современные сервисы. Так, стала возможна подача заявки на присоединение к электросети в большинстве МФЦ Ростова и области, через сайт компании, в офисах обслуживания, которые теперь работают без перерыва. Для бизнеса удобна интерактивная карта мощностей для того, чтобы узнать есть ли свободные мощности для новых производств. Если в вопросах ТП требуется помощь, всегда можно записаться на личный прием.Недавно появилась новая бесплатная услуга для жителей Ростовской области - рассылка на электронную почту клиента уведомлений о плановых отключениях электричества, которые необходимы для ремонта и обслуживания энергообъектов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
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