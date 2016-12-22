"Нижновэнерго": в декабре в Нижнем Новгороде построены три новых энергообъекта

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
В производственном отделении «Центральные электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги реализации программы технологического присоединения за декабрь 2016 г. В ее рамках были введены трансформаторные подстанции №2120, №2581 и №3222.
В последнем месяце уходящего года производственное отделение (ПО) «Центральные электрические сети» «Нижновэнерго», отвечающее за электроснабжение столицы Приволжского федерального округа, ввело в эксплуатацию три новых трансформаторных подстанции (ТП).
ТП №2120 была введена в работу для электроснабжения здания АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с общей мощностью 575 кВт. Новая ТП построена взамен существующей из-за отсутствия резервной мощности силовых трансформаторов и возможности их замены. Данный энергообъект повысил надежность электроснабжения диспетчерского центра Нижегородское РДУ и ликвидировал дефицит мощности в районе ул. Шлиссельбургская.
Для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Балтика» была смонтирована ТП-2581, питание которой осуществляется по кабельной линии (КЛ) напряжением 6 кВ от ТП-2414. При прокладке КЛ под автомобильной магистралью Московское шоссе использовался кабель с маслопропитанной бумажной изоляцией, уложенный в трубы из пластика низкого давления с помощью метода горизонтально-направленного бурения. От построенной ТП будут запитаны многочисленные садовые участки с общей мощностью 200 кВт. Кроме того, энергообъект позволит осуществить техприсоединение новых потребителей, ведущих садоводство в индивидуальном порядке на территории садоводческого кооператива «Балтика».
Также в декабре 2016 г. специалисты Центральных электрических сетей завершили строительство и включили в работу ТП-3222 для электроснабжения здания АТС-23, участвующей в социальной программе «Безопасный город». Заявленная максимальная мощность объекта составляет 289 кВт.
«Жизнь современного большого города невозможна без стабильно функционирующих предприятий энергетического комплекса. Работая на перспективу, нижегородские энергетики вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Нижнего Новгорода: строят и реконструируют электроустановки, внедряют новые технологии и оборудование, повышают свои профессиональные навыки», – отметил заместитель генерального директора - директор филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Шавин.