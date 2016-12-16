ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ". Важная информация!

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» обращает внимание всех потребителей кабельно-проводниковой продукции на тот факт, что зачастую неизвестные производители, выходя на рынок, используют в продвижении своей продукции наименование раскрученных и хорошо известных брендов. Будьте внимательны! Не так давно в новостной ленте сайта RusСable.ru была размещена заметка компаний «ЭКОЛЬ» о создании одноименной кабельной системы, в которую входит несколько поколений марок кабелей, включая кабели монтажные электрические с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов ЭКОЛЬ КМЭЛ.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» считает необходимым довести до сведения потенциальных добросовестных потребителей, что КМЭЛ является официальным зарегистрированным Товарным знаком, принадлежащим ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на основании Свидетельства №450262.

В соответствии с законодательством РФ (статья 1484 пункт 3) «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его Товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован».

Таким образом, приобретение для целей дальнейшей реализации кабельной продукции маркированной Товарным знаком, на использование которого производитель не имеет правовых оснований, создаёт предпосылки для дальнейшего привлечения покупателей и их контрагентов к ответственности.

Предприятие ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» информирует всех заинтересованных лиц, ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» (как единственный законный правообладатель товарного знака КМЭЛ) – не несёт никакой ответственности за соответствие качества кабелей кабельной системы «ЭКОЛЬ», маркированных как ЭКОЛЬ КМЭЛ тем критериям надёжности и качества, которые являются неотъемлемой частью легальных, законно произведённых кабелей КМЭЛ!