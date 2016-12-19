ПАО "МРСК Волги" подвело итоги противопожарного состояния филиалов и производственных отделений

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подведены итоги смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние филиалов и производственных отделений (ПО) Общества.
По итогам работы комиссии победа в конкурсе и звание «Филиал образцового противопожарного состояния ПАО «МРСК Волги» в 2016 году присуждено филиалу «Чувашэнерго». На втором месте филиал «Оренбургэнерго», на третьем – филиал «Саратовские распределительные сети».
Среди производственных отделений филиалов Общества лучшим по противопожарному состоянию признано Северное производственное отделение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». Второе и третье место присуждено Приволжскому и Восточному производственным отделениям филиалов «Саратовские распределительные сети» и «Оренбургэнерго» соответственно.
Среди ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» победу одержало Приволжское производственное отделение. Второе место заняло Правобережное производственное отделение, третье – Центральное производственное отделение.
В ходе смотра-конкурса противопожарного состояния принимались практические меры по предупреждению причин, способствующих возникновению пожаров, доукомплектованию зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения, обеспечению персонала средствами защиты дыхания.
Проведение смотра-конкурса способствует обобщению положительного опыта работы и совершенствованию уровня противопожарной профилактики на объектах ПАО «МРСК Волги».