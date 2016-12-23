"Пермэнерго" усиливает электронное взаимодействие с органами Росреестра

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 17:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Энергетики «Пермэнерго» активно осваивают госуслугу ««Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде».
Новый сервис, представляемый краевым управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), позволяет подать заявку на регистрацию прав на недвижимость в режиме «онлайн». Для этого необходимо лишь перевести документы в электронный вид и поставить электронную подпись.
Первый опыт оформления специалистами «Пермэнерго» подобных заявок показал, что электронное взаимодействие позволяет значительно сократить временные затраты на регистрационные действия.
Если при бумажном способе регистрация происходит в течение 10 рабочих дней, то электронный формат взаимодействия с территориальными органами Росреестра позволяет зарегистрировать объект в течение одного дня после поступления оплаты государственной пошлины.
Ввиду того, что при использовании электронного сервиса отпадает необходимость посещения офисов Россреестра, практически в два раза снижаются и затраты на получение данной услуги.
В настоящее время энергетики «Пермэнерго» применяют электронный документооборот и в работе по постановке на государственный кадастровый учет объектов электросетевого хозяйства.