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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" усиливает электронное взаимодействие с органами Росреестра

Пермэнерго усиливает электронное взаимодействие с органами Росреестра

23 декабря 2016, 17:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Энергетики «Пермэнерго» активно осваивают госуслугу ««Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде».

Новый сервис, представляемый краевым управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), позволяет подать заявку на регистрацию прав на недвижимость в режиме «онлайн». Для этого необходимо лишь перевести документы в электронный вид и поставить электронную подпись.

Первый опыт оформления специалистами «Пермэнерго» подобных заявок показал, что электронное взаимодействие позволяет значительно сократить временные затраты на регистрационные действия.

Если при бумажном способе регистрация происходит в течение 10 рабочих дней, то электронный формат взаимодействия с территориальными органами Росреестра позволяет зарегистрировать объект в течение одного дня после поступления оплаты государственной пошлины.

Ввиду того, что при использовании электронного сервиса отпадает необходимость посещения офисов Россреестра, практически в два раза снижаются и затраты на получение данной услуги.

В настоящее время энергетики «Пермэнерго» применяют электронный документооборот и в работе по постановке на государственный кадастровый учет объектов электросетевого хозяйства.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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