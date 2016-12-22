Первый пилотный проект НТИ "Энерджинет" одобрен к реализации межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы

В Правительстве Российской Федерации под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и помощника Президента Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Одним из вопросов повестки стало рассмотрение проекта «Цифровой район электрических сетей – Янтарьэнерго». Ранее он был одобрен рабочей группой НТИ «Энерджинет», соруководителем которой является Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер, принявший участие в сегодняшнем заседании.



В своем выступлении Алексей Текслер отметил, что Минэнерго России поддерживает реализацию проекта, и обратил внимание на ряд важных результатов, которые должны быть достигнуты благодаря его реализации: «Решения по комплексной автоматизации сетей, представленные в проекте «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго» должны существенно, до 50%, уменьшить потери в сетях, а также обеспечить снижение затрат на их эксплуатацию. Проект в целом должен повысить надежность и качество электроснабжения Калининградской области, снизив среднюю продолжительность отключения потребителей более чем в 6 раз».



Реализация проекта позволит сделать ещё один важный шаг во внедрении комплексных решений для построения интеллектуальной энергетической системы в России за счет интеграции в существующую электрическую сеть ключевых технологий «умной» энергетики. «Организационные и технологические решения, которые будут отработаны в рамках проекта, должны сформировать новую бизнес-модель распределительной сетевой компании, превосходящую по совокупным технико-экономическим показателям аналогичные зарубежные бизнес-модели не менее чем на 25%. Полученный опыт затем может быть тиражирован в других регионах и коммерческих решениях на международных рынках», – подчеркнул Алексей Текслер.



По итогам заседания межведомственная рабочая группа одобрила проект «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго», что является основанием для начала его реализации.



Справочно:

Национальная технологическая инициатива (НТИ), заявленная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 4 декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию, — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.



Реализация «дорожных карт» осуществляется в форме проектов, разработка, отбор и реализация которых осуществляются в соответствии с Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы».



«Дорожная карта» НТИ «Энерджинет» одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 28 сентября 2016 г.