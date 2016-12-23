 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

По итогам 11 месяцев АО "Калмэнергосбыт" снизило дебиторскую задолженность на 8,6 млн рублей

По итогам 11 месяцев АО Калмэнергосбыт снизило дебиторскую задолженность на 8,6 млн рублей

23 декабря 2016, 10:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ

Обсудить на форуме

113 просмотров

В АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний ПАО «Россети») подвели итоги энергосбытовой деятельности за ноябрь и 11 месяцев 2016 года. По данным отдела реализации электроэнергии регионального гарантпоставщика, в результате проведенной работы за 11 месяцев общая дебиторская задолженность всех групп потребителей снизилась на 8,6 млн рублей (7%).

При этом существенного снижения долгов в денежном выражении удалось достичь среди предприятий жилищно-коммунальной сферы. За период январь-ноябрь 2016 года общая задолженность данной группы снизилась на 7,8 млн рублей (14,2%).

Промышленные предприятия и приравненные к ним потребители снизили сумму долгов перед гарантирующим поставщиком на 4,36 млн рублей (20,4%), непромышленные потребители - на 547 тыс. рублей (13,5%), сельхозтоваропроизводители – на 1,45 млн рублей (81,1%).

В целом устойчивое снижение задолженности достигнуто практически по всем группам потребителей, кроме групп «бюджетные предприятия» и «население». Так, по итогам 11 месяцев задолженность бюджетных организаций выросла на 2,3 млн рублей (на 15,1%), а бытовых абонентов - на 2,2 млн рублей.

«В связи с этим до конца текущего года юридическому и диспетчерскому отделам предприятия даны строгие указания по оперативному уведомлению должников и взысканию просроченной задолженности через суд в полном объеме», - сообщил управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!