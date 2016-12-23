По итогам 11 месяцев АО "Калмэнергосбыт" снизило дебиторскую задолженность на 8,6 млн рублей

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 10:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
В АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний ПАО «Россети») подвели итоги энергосбытовой деятельности за ноябрь и 11 месяцев 2016 года. По данным отдела реализации электроэнергии регионального гарантпоставщика, в результате проведенной работы за 11 месяцев общая дебиторская задолженность всех групп потребителей снизилась на 8,6 млн рублей (7%).
При этом существенного снижения долгов в денежном выражении удалось достичь среди предприятий жилищно-коммунальной сферы. За период январь-ноябрь 2016 года общая задолженность данной группы снизилась на 7,8 млн рублей (14,2%).
Промышленные предприятия и приравненные к ним потребители снизили сумму долгов перед гарантирующим поставщиком на 4,36 млн рублей (20,4%), непромышленные потребители - на 547 тыс. рублей (13,5%), сельхозтоваропроизводители – на 1,45 млн рублей (81,1%).
В целом устойчивое снижение задолженности достигнуто практически по всем группам потребителей, кроме групп «бюджетные предприятия» и «население». Так, по итогам 11 месяцев задолженность бюджетных организаций выросла на 2,3 млн рублей (на 15,1%), а бытовых абонентов - на 2,2 млн рублей.
«В связи с этим до конца текущего года юридическому и диспетчерскому отделам предприятия даны строгие указания по оперативному уведомлению должников и взысканию просроченной задолженности через суд в полном объеме», - сообщил управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко.