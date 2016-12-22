Почти сто сотрудников "Карачаево-Черкесскэнерго" получили правительственные и ведомственные награды

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 13:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Коллектив филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в Группу компаний «Россети») в торжественной обстановке отметил свой профессиональный праздник – День энергетика. В ходе праздничного собрания около ста сотрудников компании были награждены ведомственными, правительственными и профсоюзными наградами.
Поздравляя своих коллег с праздником и высокими наградами, директор филиала Владимир Халюзин, в первую очередь, поблагодарил весь коллектив за профессиональную слаженную работу, благодаря чему в текущем году филиал четырежды признавался лучшим среди всех подразделений МРСК Северного Кавказа.
- В текущем году мы не допустили ни одного случая электротравматизма, на 25,6% снижено количество технологических нарушений в сетях, в полном объеме выполнены ремонтная и инвестиционная программы. Это все результат вашего каждодневного тяжёлого труда, - обратился Владимир Халюзин к своим коллегам.
Признанием таких заслуг в отрасли стали высокие награды, которые в этот день были вручены сотрудникам компании.
Почетной грамотой Министерства энергетики России награжден ведущий инженер службы средств диспетчерского и технологического управления центра управления сетями филиала Владимир Бродяженко, который трудится здесь уже более 20 лет.
Почетные грамоты «Россетей» за подписью Генерального директора Олега Бударгина вручены электромонтёру оперативно-выездной бригады Зеленчукских РЭС Андрею Цынкову и инженеру Службы технической эксплуатации и организации ремонтов Расулу Токову.
В свой профессиональный праздник удостоверение к почетному званию «Ветеран электроэнергетики» получил электромонтер Зеленчукской группы подстанций филиала Николай Трофименко, а почетный знак «За вклад в развитие социального партнерства» Объединения работодателей электроэнергетики – электромонтёр-тракторист Адыге-Хабльских РЭС Хусейн Шутуков.
За высокие профессиональные достижения на Доску почета МРСК Северного Кавказа занесен и.о. заместителя директора-главного инженера филиала Александр Лысенко.
Кроме этого, ряд сотрудников награжден почетными грамотами МРСК Северного Кавказа, почетными грамотами и благодарностями филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго».
Энергетиков с праздником также поздравили начальник отдела Кавказского Управления Ростехнадзора по Карачаево-Черкесии Мурат Деккушев, руководитель республиканской организации Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» Любовь Динько и председатель профсоюзной организации филиала Светлана Ярошенко, которые от профсоюзного объединения также вручили грамоты и денежные премии ряду сотрудников электросетевой компании.