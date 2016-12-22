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Новости портала

Продолжается конкурс от RusCable.Ru

Продолжается конкурс от RusCable.Ru

23 декабря 2016, 11:23
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, RusCable.Ru-КОНКУРСЫ

Обсуждают на форуме (122)

153 просмотра

Конкурс #ячитаюRusCableInsider продолжает набирать обороты. И хотя некоторые работы обойти уже тяжело, до 29 декабря у вас ещё есть возможность выиграть подарок от портала RusCable и еженедельника RusCable Insider Digest – Samsung Gear S2 classic!

Условия розыгрыша:

1. Участник предновогоднего розыгрыша от портала должен быть зарегистрированным пользователем RusCable, подписчиком RusCable Insider Digest и иметь стаж присутствия на форуме не менее 3-х месяцев.

2. Участник розыгрыша должен сделать фотографию с любым выпуском RusCable Insider Digest (электронным или печатным) и сопроводить фото слоганом к изданию или интересным комментарием. Разместить фото в Instagram (хештег #ячитаюRusCableInsider) или на форуме. Фотоработы, изготовленные исключительно путем монтажа к участию не принимаются.

3. Жюри розыгрыша принимает к участию работы с 15 по 28 декабря. Жюри оставляет за собой право отбирать работы к участию по своему усмотрению.

4. Каждой работе будет присвоен собственный уникальный номер.

5. Победитель определится путем выдачи номера с помощью программы «Генератор случайных чисел» (например http://randstuff.ru/number/). 29 декабря в 12.00 по московскому времени в режиме видео-трансляции победитель будет определен.

6. Приз победителю будет направлен с помощью курьерской доставки или Почты России в течение 20 дней с момента проведения розыгрыша.

Примите участие и выиграйте умные часы Samsung Gear S2 classic!

Компания: RusCable.Ru

Обсуждают на форуме (122)

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