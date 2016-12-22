Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг компании "МРСК Северо-Запада" на уровне А++.gq

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 09:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг качества управления компании «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО "Россети") на уровне А++.gq «Наивысший уровень качества управления».
По информации агентства, положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокий уровень организации деятельности исполнительных органов, высокий уровень системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и высокий уровень корпоративной социальной ответственности. Аналитики агентства также выделили высокий уровень раскрытия информации, организации совета директоров и организации комитетов совета директоров.
Кроме того, в качестве позитивных факторов агентством отмечены высокий уровень взаимодействия между органами управления компании (утверждена должность корпоративного секретаря, его деятельность регламентирована положением о корпоративном секретаре), организации системы управления рисками и наличие сертификата менеджмента качества ISO 9001.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, агентство выделяет умеренно непрозрачную структуру собственности (доля нерезидентов в структуре собственности компании составляет порядка 30%), преобладание количества заочных заседаний совета директоров над очными (в 2015 году менее 25% заседаний совета директоров проведено в очной форме) и отсутствие социальной отчетности.