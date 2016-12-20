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Пресс-релизы

"Росэлектроника" разработала светодиоды для судовых светильников

Росэлектроника разработала светодиоды для судовых светильников

23 декабря 2016, 09:02
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, СВЕТОДИОД

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Специалисты «Росэлектроники» завершают разработку светодиодного модуля для судовых светильников. Испытания изделия планируется завершить до конца текущего года, после чего начнется его серийный выпуск.

Световой модуль разработан входящим в холдинг НИИ полупроводниковых приборов под судовой светильник СС-328Е, который предназначен для эксплуатации на всех типах судов. Изделие выполнено на элементной базе предприятия.

Модуль призван заменить лампы накаливания. Его особенность – покрытие корпуса специальным составом, обеспечивающим увеличение светового потока более чем на 25% при снижении температуры самого модуля на 15–20%, что, в свою очередь, позволяет снизить массу осветительного оборудования.

Устройство разработано в двух типах исполнения. Первая модель рассчитана на напряжение электропитания примерно 220 В с возможным использованием на постоянное напряжение 110 В. Коэффициент оптических пульсаций изделия не превышает 5%, световой поток составляет 700–1000 лм, потребляемая электрическая мощность – не более 13 Вт.

Вторая модель рассчитана на напряжение примерно 30–40 В с возможным использованием на постоянное напряжение 30–40 В. Коэффициент оптических пульсаций не превышает 1%, световой поток составляет 1600–2000 лм, потребляемая электрическая мощность – не более 22 Вт.

Световой модуль имеет увеличенную стойкость к вибрациям и ударам. Диапазон рабочих температур – от –40 до +45 ºС.

«Росэлектроника» выпускает разнообразное судовое оборудование. В частности, также входящее в холдинг Омское ПО «Иртыш» поставляет жарочные шкафы для камбузов.

Компания: Ростех
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