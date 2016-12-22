"Россети" в День энергетика открыли новую подстанцию "Кожевническая" в Москве

22 декабря 2016 г. в Москве состоялось открытие новой подстанции (ПС) 220/20/10 кВ «Кожевническая» ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети»). На открытии объекта побывал мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директора ПАО «Россети» Олег Бударгин и генеральный директор ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») Петр Синютин.



Подстанция не имеет аналогов. Строительство велось в стесненных условиях на небольшом земельном участке. В связи с этим был разработан уникальный проект, который позволил разместить сложное оборудование в сверхмалых габаритах.



"Правительство Москвы продолжает системную работу по повышению надежности электроснабжения города. В рамках этой работы ежегодно мы вводим в эксплуатацию 1-2 новые крупные электроподстанции, питающие энергией сотни потребителей. Новая подстанция "Кожевническая" обеспечит энергией новые жилые комплексы и общественные здания Замоскворечья, Даниловского, Донского, ряда других южных и центральных районов Москвы. Одним из получателей энергии "Кожевнической" будет парк "Зарядье", – отметил Сергей Собянин.



Мэр Москвы также отметил, что 22 декабря празднуется День энергетика. Праздник является профессиональным и для тысяч работников энергетической системы Москвы, одной из крупнейших и надежных в мире.



«Мы выполнили задачу правительства Москвы идти опережающими темпами по отношению к развитию экономики города. Новая подстанция позволит обеспечить электроснабжением промышленные предприятия, новые жилые микрорайоны, построить социальные объекты - поликлиники, школы, детские сады, а также присоединить новых потребителей. За последние три года доступность подключения к сетям значительно повысилась. Количество заявок на подключение к сетям «Россетей» в Москве увеличилось в три раза. Энергетики подключают в среднем по 200 новых потребителей в день. Потребителей привлекает качество и цена наших услуг», – сказал генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.



Он также подчеркнул, что подстанция «Кожевническая» позволит вывести надёжность электроснабжения столицы на новый уровень. «Этот энергообьект выполнен на базе цифровых технологий, закрытого типа, что позволило в разы уменьшить территорию подстанции и сохранить комфорт для близлежащих домов», - отметил глава «Россетей».



ПС "Кожевническая" общей трансформаторной мощностью 400 МВА обеспечит выдачу мощности с нового парогазового энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-20, введенного в действие 22 декабря 2015 г., и станет частью опорной распределительной сети 20 кВ, создаваемой в целях повышения надежности электроснабжения столицы. Преимуществом сетей 20 кВ (по сравнению с преобладающими в городе сетями 6 кВ и 10 кВ) является возможность передачи электрической энергии на бόльшие расстояния с меньшими потерями.



Строительство ПС "Кожевническая" велось в стесненных условиях на небольшом земельном участке площадью 1,16 га. Тем не менее, строителям удалось органично вписать в прилегающую застройку новые здания в стиле хай-тек, разместив в сверхмалых габаритах современное и экологичное оборудование 3-х классов напряжения (220, 20, и 10 кВ).



Строительные работы начались в 2013 году, завершены в 2016 году.



В ближайшие годы в этих районах ожидается прирост электропотребления, прогнозируется потребность в новых мощностях, что связано со строительством новых жилых микрорайонов, административно-офисных зданий, гостиниц. Все это требует соответствующего энергообеспечения. К электроснабжению, в том числе, будет подключен строящийся парк «Зарядье», не имеющий аналогов в столице, и ряд других объектов.