Руководители группы компаний Т Плюс в Удмуртии подвели итоги рабочего года

В преддверии профессионального праздника Дня Энергетика директора энергетических предприятий группы Т Плюс в Удмуртии провели традиционную пресс- конференцию в формате круглого стола. Дмитрий Федоров, Ярослав Балобанов и Денис Детинкин в уютной студии медиагруппы «Центр» дали оценку работе компаний, рассказали о подготовке и прохождении осенне- зимнего периода и поделились планами на предстоящий 2017 год.



За круглым столом медиагруппы «Центр» не было свободного места. Интерес ведущих СМИ Ижевска вызвала традиционная для конца декабря пресс- конференция руководителей энергетических предприятий группы Т Плюс в Удмуртии. В таком составе главы предприятий генерации, теплоснабжающей организации и сбытовой компании собираются редко, поэтому большинство журналистов не упустили шанса задать им свой вопрос.



Дмитрий Федоров - директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», в который входят 3 крупных источника генерации тепловой и электрической энергии в республике отметил, что уходящий год был не простым. Тем не менее, станции филиала успешно выполнили поставленные задачи. За 11 месяцев 2016 года Ижевскими ТЭЦ-1, ТЭЦ- 2 и Сарапульской ТЭЦ было выработано 2,85 млрд кВтч электроэнергии (87% уровня 2015 г.), с коллекторов станций было отпущено 3,8 млн. Гкал. тепловой энергии (97% уровня 2015 г.).



Уменьшение выработки электроэнергии связано с неплановым ремонтом блока ПГУ – 230 МВт Ижевской ТЭЦ-1. Уменьшение отпуска тепла связано с повышенной средней температурой наружного воздуха.



Кроме того в летний период были выполнены значительные работы по ремонту станций. В надежность энергетического оборудования вложено 279 млн руб.



Дмитрий Федоров, директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»: «Отремонтирована 31 единица основного оборудования. 132 млн. руб. направлено на проведение ряда энергоэффективных мероприятий. В том числе мы установили дополнительный отбор на турбину Ижевской ТЭЦ-2, что повысило эффективность ее работы».



Действующее оборудование станций в настоящее время показывает стабильную и безотказную работу. Этот же момент, но уже касаемо тепловых сетей, переложенных в летнее время, отметил директор теплоснабжающего предприятия «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов. В ремонтную кампанию силами теплоснабжающей организации было заменено около 43 км трубопроводов. Примерно такой же объем сетей был переложен в порядке выполнения текущих ремонтов.



Ярослав Балобанов, директор ООО «Удмуртские коммунальные системы»: «Текущая температура наружного воздуха в данный момент показывает, что сети работоспособны. Многие японские автомобили не заводятся в такую погоду, а сети, построенные нашими руками, продолжают работать».



В модернизацию и поддержание надежности теплосетей Ижевска и Сарапула вложено чуть менее 1 млрд. руб.



Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» особо отметил, что такого плавного и быстрого по срокам подключения домов Ижевска к системе отопления не было последние лет 7.



Отдельной темой зашел разговор о концессии. Ярослав Балобанов подчеркнул - город приобрел инвестора в лице крупного энергетического холдинга. Концессионным соглашением предусмотрено финансирование работ в пределах 500 млн руб. ежегодно в течение всего периода действия - до 31.12.2032 года. Эти средства запланированы на реконструкцию более 295 км теплосетей.



Ярослав Балобанов, директор ООО «Удмуртские коммунальные системы»: «Если показывать наши планы по концессии крупными мазками, то в 2017 году мы начинаем обновление теплосети с ремонтами капитального характера районе на ул. Сабурова. Мы входим в проблемную зону ул. 9 Января, на Холмогорова заменим большой участок трубопроводов отопления и ГВС. Крупный участок сети ждет обновление в районе 21 Гастронома в городке Металлургов. Напомню, ремонты будут проведены с учетом строительства новых циркуляционных трубопроводов ГВС, там, где это необходимо».



Об изменениях, которые в будущем году коснутся ижевчан, рассказал директор Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Денис Детинкин. Он еще раз призвал собственников задуматься об экономии. Согласно новым правилам в 2017 году повышающий коэффициент за отопление будет применен к тем домам, где не установлены общедомовые приборы учета. А это значит, жители 80 домов Ижевска получат счета за отопление в 1,5 раза выше. Еще одно изменение горожане увидят в 2017 году уже в своих платежках.



Денис Детинкин, директор Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс»: «С 2017 года общедомовые нужды будут входить в список платы за жилье. И мы перестаем их начислять от лица ЭнергосбыТ Плюс за электроэнергию и от лица УКС за горячую воду. Для домов находящихся на непосредственном управлении начисления будут производиться в прежнем порядке. Собственники смогут оплатить ОДН через наши сервисы».



Денис Детинкин выразил надежду на то, что в будущем году укрепится финансовая дисциплина клиентов в расчетах за услуги энергетиков. На данный момент долги за тепловую энергию и ГВС превышают 2,5 млрд. руб., за электричество 2 млрд. руб. Большая часть - долги управляющих компаний и потребителей бюджетной сферы, промышленных предприятий. Между тем бытовые абоненты платят аккуратно и регулярно. Глава энергосбытовой компании поблагодарил собственников квартир за понимание и финансовую дисциплину.