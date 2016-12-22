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Отраслевые новости: Энергетика

Руководители группы компаний Т Плюс в Удмуртии подвели итоги рабочего года

Руководители группы компаний Т Плюс в Удмуртии подвели итоги рабочего года

23 декабря 2016, 10:31
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В преддверии профессионального праздника Дня Энергетика директора энергетических предприятий группы Т Плюс в Удмуртии провели традиционную пресс- конференцию в формате круглого стола. Дмитрий Федоров, Ярослав Балобанов и Денис Детинкин в уютной студии медиагруппы «Центр» дали оценку работе компаний, рассказали о подготовке и прохождении осенне- зимнего периода и поделились планами на предстоящий 2017 год.

За круглым столом  медиагруппы «Центр»  не было свободного места.   Интерес  ведущих СМИ Ижевска вызвала  традиционная для  конца декабря пресс- конференция   руководителей энергетических предприятий  группы Т Плюс в Удмуртии.    В таком составе главы  предприятий генерации, теплоснабжающей организации и сбытовой компании собираются редко, поэтому большинство журналистов не упустили шанса задать им свой вопрос.

Дмитрий Федоров  - директор Удмуртского филиала  ПАО «Т Плюс», в который  входят  3 крупных источника  генерации тепловой и электрической энергии в республике  отметил, что уходящий год был не простым. Тем не менее, станции филиала  успешно выполнили поставленные  задачи.    За 11 месяцев 2016  года  Ижевскими ТЭЦ-1, ТЭЦ- 2 и Сарапульской ТЭЦ  было выработано  2,85  млрд кВтч электроэнергии  (87% уровня 2015 г.), с коллекторов станций было отпущено 3,8 млн. Гкал. тепловой энергии (97% уровня 2015 г.).

Уменьшение выработки электроэнергии связано с неплановым ремонтом блока ПГУ – 230 МВт Ижевской ТЭЦ-1. Уменьшение  отпуска тепла связано с  повышенной средней температурой наружного воздуха.

Кроме того в летний период были выполнены значительные  работы по ремонту станций.  В надежность  энергетического оборудования вложено   279  млн руб. 

Дмитрий Федоров, директор  филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»: «Отремонтирована 31 единица основного оборудования.  132 млн. руб. направлено на проведение ряда   энергоэффективных мероприятий. В том числе  мы  установили  дополнительный отбор на турбину Ижевской ТЭЦ-2, что повысило эффективность  ее работы».

Действующее оборудование станций в настоящее время показывает  стабильную и безотказную работу.  Этот же момент,  но уже касаемо тепловых сетей, переложенных в летнее  время, отметил  директор теплоснабжающего предприятия «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов.  В ремонтную кампанию силами теплоснабжающей организации было заменено около 43 км трубопроводов.   Примерно такой же объем сетей был переложен  в порядке выполнения текущих ремонтов.

Ярослав Балобанов,  директор ООО «Удмуртские коммунальные системы»: «Текущая температура  наружного воздуха в данный момент  показывает, что сети  работоспособны.  Многие японские автомобили не заводятся в такую погоду, а сети, построенные нашими руками, продолжают  работать».

В модернизацию и поддержание надежности теплосетей Ижевска и Сарапула вложено чуть менее 1 млрд. руб.

Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы»  особо отметил, что такого плавного и  быстрого по срокам подключения домов Ижевска  к системе отопления не было последние лет 7. 

Отдельной темой зашел разговор о концессии. Ярослав Балобанов  подчеркнул -  город   приобрел  инвестора в лице крупного энергетического холдинга. Концессионным соглашением предусмотрено финансирование работ в пределах 500 млн руб. ежегодно в течение всего периода действия - до 31.12.2032 года. Эти средства запланированы на реконструкцию более 295 км теплосетей.

Ярослав Балобанов,  директор ООО «Удмуртские коммунальные системы»: «Если показывать наши планы  по концессии крупными мазками, то в  2017 году  мы начинаем   обновление  теплосети с ремонтами капитального характера районе на ул. Сабурова. Мы входим в проблемную зону ул. 9 Января, на Холмогорова  заменим большой участок трубопроводов отопления и ГВС.  Крупный участок сети ждет обновление в  районе 21 Гастронома  в городке Металлургов. Напомню, ремонты  будут  проведены с учетом строительства новых  циркуляционных трубопроводов ГВС, там, где это необходимо».

Об изменениях, которые в будущем году коснутся ижевчан, рассказал директор Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Денис Детинкин.  Он еще раз призвал собственников задуматься об экономии.  Согласно  новым правилам в 2017 году  повышающий коэффициент за отопление будет применен к тем домам, где не установлены  общедомовые приборы учета.   А это значит, жители  80  домов  Ижевска получат  счета за отопление в 1,5 раза выше.  Еще одно изменение горожане  увидят в 2017 году уже в своих платежках.

Денис Детинкин, директор Удмуртского филиала  ОАО «Энергосбыт Плюс»: «С 2017 года  общедомовые нужды будут входить в список платы за жилье. И мы перестаем  их начислять от лица ЭнергосбыТ Плюс  за электроэнергию и  от лица УКС за горячую воду.  Для домов  находящихся на непосредственном управлении  начисления будут производиться в прежнем порядке. Собственники смогут оплатить ОДН через наши сервисы». 

Денис Детинкин выразил надежду на то, что в будущем году укрепится финансовая дисциплина клиентов в расчетах  за услуги энергетиков.   На данный момент долги  за  тепловую энергию  и ГВС превышают 2,5 млрд. руб., за электричество 2  млрд. руб.   Большая  часть    -    долги управляющих компаний и потребителей бюджетной сферы, промышленных  предприятий. Между тем бытовые абоненты платят аккуратно и регулярно.  Глава энергосбытовой компании поблагодарил  собственников квартир  за понимание  и  финансовую дисциплину.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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