Системный оператор обеспечил режимные условия для проведения комплексных испытаний оборудования Зеленчукской ГАЭС

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) обеспечили режимные условия для проведения комплексных испытаний генерирующего оборудования Зеленчукской ГАЭС.



Зеленчукская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) создана на базе Зеленчукской ГЭС в результате ее реконструкции, проведенной в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро». Реконструкция была вызвана невозможностью использования этого объекта генерации в осенне-зимний период по причине зависимости его работы от ледникового питания водохранилища.



В ходе реконструкции на электростанции установлено два двигатель-генератора мощностью 160 МВт в насосном режиме и 140 МВт в генераторном режиме каждый. Мероприятия по реализации схемы выдачи мощности Зеленчукской ГАЭС, в том числе строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) 330 кВ Зеленчукская ГАЭС – Черкесск с расширением подстанции (ПС) 330 кВ Черкесск, выполнены в рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск и четырех ПС 110 кВ на территории Карачаево-Черкесской Республики проведена в соответствии с инвестиционной программой ПАО «МРСК Северного Кавказа».



В ходе строительства Зеленчукской ГАЭС и объектов схемы выдачи мощности специалисты ОДУ Юга и Северокавказское РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, схемы выдачи мощности ГАЭС. Они также участвовали в разработке программ комплексного опробования и ввода оборудования в работу, комплексных испытаниях и приемке в эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерские центры Системного оператора.



В рамках реализации проекта в сентябре–октябре 2016 года проведены испытания и ввод в работу комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 330 кВ, автотрансформатора АТ-1, трансформатора Т-3 и ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС – Черкесск.



Комплексные испытания оборудования Зеленчукской ГАЭС с включением нового объекта генерации в ЕЭС России проведены в декабре этого года. Испытания проводились с целью проверки готовности электростанции и сетевых объектов к промышленной эксплуатации. В соответствии с программой испытаний осуществлялось тестирование генерирующего оборудования ГАЭС в различных эксплуатационных режимах. В ходе испытаний, также проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта, проверена готовность гидроагрегатов к участию в общем первичном регулировании частоты. Проведение комплексных испытаний является заключительным этапом перед аттестацией генерирующего оборудования и вводом его в эксплуатацию.



В ходе подготовки к испытаниям Зеленчукской ГАЭС специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края с учетом мощности нового объекта генерации, а также расчеты статической и динамической устойчивости энергосистем, величин токов короткого замыкания в прилегающей электрической сети 110-330 кВ, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Зеленчукской ГАЭС и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу ее мощности. Также разработаны указания по режиму работы Зеленчукской ГАЭС при минимальной и максимальной загрузке, подготовлено заключение о готовности генерирующего оборудования гидроаккумулирующей электростанции к участию в общем первичном регулировании частоты.



Во время испытаний генерирующего оборудования Зеленчукской ГАЭС с включением его на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты ОДУ Юга и Северокавказского РДУ обеспечили поддержание параметров электроэнергетического режима в допустимых пределах.



Ввод в работу ГАЭС на 75 % увеличит долю установленной мощности собственной генерации на территории Карачаево-Черкесской Республики, существенно улучшит режимно-балансовую ситуацию в Карачаево-Черкесской энергосистеме и повысит надежность электроснабжения потребителей. Ввод новых мощностей обеспечит дополнительные возможности по управлению электроэнергетическими режимами энергосистемы, в том числе в рамках проведения ремонтной кампании и при проведении плавок гололеда.