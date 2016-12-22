Сотрудники филиала "Кировэнерго" провели урок электробезопасности в кировской школе №58

В 5 «г» классе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 58 города Кирова прошел урок электробезопасности. Сотрудники отдела по связям с общественностью филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» рассказали пятиклассникам о том, чем опасен электрический ток и как вести себя вблизи объектов электроэнергетики.



Подобные уроки филиал «Кировэнерго» регулярно проводит по всей Кировской области. Ребятам рассказывают, почему нельзя играть рядом с трансформаторными подстанциями и линиями электропередачи, какие знаки предупреждают об опасности и как правильно обходить оборванный провод. В ходе урока школьники посмотрели обучающий фильм, где на наглядных примерах продемонстрированы правила электробезопасности. В конце занятия пятиклассники получили в подарок от энергетиков полиграфическую продукцию, которая будет напоминать им о том, как важно помнить эти простые правила.



Филиал «Кировэнерго» напоминает:



1. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО устраивать пикники и устанавливать палатки под проводами линии электропередач и вблизи нее!



2. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО под проводами играть с мячом, запускать воздушных змеев, «беспилотники», устраивать фейерверки и т.д.



3. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО разводить костер рядом с линией электропередачи и подстанциями!



4. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО проникать внутрь энергообъектов или подниматься на приставные лестницы, крыши строений рядом с объектами энергетики.



5. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО подниматься на опоры ВЛ, чтобы сделать «селфи»!



6. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО использовать монопод (палку для «селфи») вблизи проводов ВЛ. Запомните: длины монопода может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием не было.



7. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО удить рыбу рядом с линиями электропередачи, а также перемещаться с длинной удочкой вблизи ВЛ!



8. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО приближаться к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии электропередачи на расстояние ближе 8 метров. Если Вы увидели оборванный провод, немедленно позвоните в полицию, МЧС, в местную администрацию или в «Кировэнерго».



9. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО прикасаться к упавшему дереву, лежащему на проводах.



10. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО совершать разного рода противоправные действия на объектах энергетики: набрасывать посторонние предметы на провода ВЛ, разбивать изоляторы, открывать электрощиты и двери трансформаторных подстанций.