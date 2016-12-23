"Совет рынка" хочет донести энергетику до правительства

Основной регулятор энергорынков — ассоциация "НП "Совет рынка"" — хочет перехватить у Минэнерго часть полномочий по внесению в правительство отраслевых нормативно-правовых актов. Участники отрасли и эксперты отмечают, что, по сути, эта мера "легитимизирует" нормотворческую деятельность, в которой "Совет рынка" участвует довольно давно, и позволит ускорить процесс принятия решений. Кроме того, в отрасли считают, что ассоциация в любом случае при подготовке нормативных актов будет обсуждать их с участниками рынка.



Ассоциация "НП "Совет рынка"" (регулятор оптового и розничного рынков электроэнергии) хочет получить право на внесение в правительство проектов нормативно-правовых актов (НПА), что существенно расширит круг ее полномочий. Сейчас такими компетенциями в отрасли наделены только Минэнерго и госкорпорация "Росатом". По словам главы "Совета рынка" Максима Быстрова, причина предложения — большая загруженность Минэнерго. В 2016 году принят 81 НПА в сфере тепло- и электроэнергетики, разработанный Минэнерго, еще 40 — в разработке. "Тогда можно было бы с Минэнерго разделить объем законодательных инициатив в отрасли, часть документов отдать нам в разработку... Мы и сейчас помогаем львиную долю разрабатывать, но нужно, чтобы было отдельное право вносить эти документы в правительство",— пояснил господин Быстров. Для получения права вносить проекты НПА в правительство нужно внести изменения в ФЗ "Об электроэнергетике", "Совет рынка" будет обсуждать этот вопрос с Минэнерго и правительством в 2017 году, говорит господин Быстров. В 2013 году, по его словам, возможность расширения полномочий ассоциации обсуждалась с главой Минэнерго Александром Новаком, но предложение было направлено на доработку.



Ассоциация "НП "Совет рынка"" создана в 2008 году, состоит из палат продавцов (76 генкомпаний), покупателей (крупные потребители, энергосбыты — 232 члена), экспертов (100 членов) и инфраструктурных организаций (четыре члена). Ассоциации подконтрольны АО АТС (организатор торгов на оптовом рынке) и АО "Центр финансовых расчетов" (обеспечивает расчеты между оптовыми продавцами и покупателями). Сейчас "Совет рынка" может разрабатывать нормативную документацию, регулирующую деятельность участников оптового рынка (по сути, такие документы являются гражданско-правовыми актами). Ассоциация вправе вносить предложения в законодательные и исполнительные органы власти.



В Минэнерго, ассоциации "Совет производителей энергии", Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний инициативу не комментируют. По мнению главы ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василия Киселева, "Совету рынка" "и сейчас ничего не мешает предлагать проекты актов правительству". Источник "Ъ" в Минэнерго не исключает возможности рассмотрения предложения Максима Быстрова. Отраслевые источники "Ъ" считают, что в целом наделение "Совета рынка" правом вносить НПА в правительство может ускорить "динамику принятия решений", поскольку довольно часто инициативы Минэнерго "зависают в небытии". Другой источник "Ъ" полагает, что для "Совета рынка" такое разрешение может стать своеобразной "легитимацией" той работы, которую он и так уже давно выполняет и в большой степени "подхватывает" у Минэнерго. К тому же "Совет рынка" "полностью подчиняется Минэнерго, поэтому вряд ли будет вносить в правительство законопроекты, отличные от позиции министерства", считает он. Но, добавляет собеседник "Ъ", Минэнерго имеет право ничего не обсуждать с участниками рынка, "а "Совету рынка" в любом случае это делать придется".



Руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы Vegas Lex Евгений Родин положительно относится к идее предоставить "Совету рынка" право законодательной инициативы, замечая, что "ассоциация уже достаточно долго создает квазинормативные акты, которыми руководствуется большинство участников рынка".



Источник: Коммерсант.

Компания: