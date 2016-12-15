Специалисты Смоленскэнерго успешно проводят метрологическое обеспечение и управление качеством при передаче и распределении электроэнергии

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 12:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО
За 10 месяцев 2016 года в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» были организованы и проведены мероприятия в области метрологического обеспечения производства. Отправлено на поверку 1629 единиц средств измерений, в том числе 351 прибор учета электрической энергии, 230 трансформаторов тока и 25 трансформаторов напряжения. Выполнено восстановление работоспособности 716 средств измерения. В целях определения действительных значений измеряемых величин аккредитованная измерительная лаборатория отдела откалибровала 227 средств измерения электрических и магнитных величин и 40 - теплофизических и температурных величин.
В Смоленскэнерго особое внимание уделяется вопросам соответствия качества передаваемой потребителям электроэнергии требованиям ГОСТ. Согласно утвержденному план-графику специалистами отдела мерологии и качества электроэнергии проводится мониторинг качества электроэнергии с применением специальных средств измерений показателей качества электроэнергии. За 10 месяцев 2016 г плановые измерения были проведены в 410 центрах питания (секции шин 10 кВ и 6 кВ) и на 821 трансформаторной подстанции (секции шин 0,4 кВ).
Разработанная специалистами МРСК Центра система управления качеством электрической энергии помогает работать на предупреждение поступления жалоб от потребителей на качество электроэнергии.
За 10 месяцев 2016г в адрес филиала поступило 159 жалоб, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особое внимание в филиале уделяют реализации технических мероприятий, направленных на улучшение качества электроэнергии. За 10 месяцев 2016 года в Смоленскэнерго были разработаны и успешно реализованы мероприятия на 200 объектах районов электрических сетей. «Основное внимание уделялось объектам, на которых были выявлены дефекты, влияющие на работоспособность оборудования и в отношение которых поступили жалобы. Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения потребителей. Эффективность выполнения данных мероприятий подтверждается выполнением повторного мониторинга качества электроэнергии. Филиал работает с потребителями области в части надежного обеспечения качественной электроэнергией, и контролирует соблюдение установленных требований к параметрам качества электрической энергии», - прокомментировал ведущий инженер по качеству электроэнергии Смоленскэнерго Михаил Коротков.
В первом полугодии филиал Смоленскэнерго успешно прошел процедуру инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией на соответствие установленным требованиям и подтвердил выданный в 2014 году сертификат. Это является доказательством эффективности проводимых мероприятий и результатом успешной реализации филиалом «Политики МРСК Центра в области качества».