Свыше 230 энергообъектов отремонтировано в Адыгейском энергорайоне

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 13:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В Адыгейском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») выполнен ремонт свыше 230 высоковольтных и распределительных энергообъектов по итогам ремонтной программы 2016 года.
Энергетики провели ремонты 30 единиц высоковольтного оборудования – воздушных ЛЭП и подстанций. На воздушных линиях заменены участки грозотроса, изоляторы, выправлены опоры, расчищены от поросли охранные зоны. На подстанциях выполнен ремонт, техническое обслуживание, покраска основного и вспомогательного оборудования, в том числе сушка и очистка трансформаторного масла.
В сельских населенных пунктах энергетики отремонтировали 200 единиц распределительного оборудования, заменили отработавшие свой ресурс опоры, провода, выключатели, изоляторы, траверсы и другое.
– Технические и организационные мероприятия ремонтной программы мы выполнили в установленные сроки, а в некоторых случаях с опережением графика. Например, расчистку трасс высоковольтных линий сделали раньше отведенного на эти работы времени с перевыполнением плана, – отмечает директор Адыгейских электрических сетей Владимир Папуков. – Общая площадь расчищенных просек составила более 120 га. Подготовка энергообъектов к пиковым нагрузкам – важнейшая часть деятельности компании по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.