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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тамбовэнерго признано одним из лучших предприятий региона по уровню подготовки в области ГО и ЧС по итогам 2016 года

Тамбовэнерго признано одним из лучших предприятий региона по уровню подготовки в области ГО и ЧС по итогам 2016 года

23 декабря 2016, 12:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» занял второе место среди компаний Тамбовской области по уровню организации работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Такое решение было принято администрацией Тамбовской области по итогам деятельности областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) за 2016 год.

На итоговом учебно-методическом сборе руководящего состава ГО и РСЧС области под руководством заместителя главы администрации Тамбовской области Игоря Кулакова было отмечено, что по результатам 2016 года Тамбовэнерго продемонстрировало высокие показатели в выполнении плана основных мероприятий в сфере ГО и ЧС. В ходе торжественной церемонии награждения, которая в рамках сбора прошла в Большом зале администрации Тамбовской области, коллективу Тамбовэнерго был вручен диплом второй степени. Благодарственным письмом главы администрации Тамбовской области был отмечен начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» Александр Мартыненко.

- Тамбовэнерго с полной ответственностью в течение всего года успешно реализовывало План основных мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Задачи по подготовке работников филиала в этой сфере выполнены в полном объеме, - отметил заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»  Владимир Сыщиков.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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