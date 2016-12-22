"Томский кабельный завод" провел обучение сотрудников "Газпром трансгаз Томск"

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 12:57
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
16 декабря в рамках обучения на «Томсккабель» прибыла делегация от Корпоративного института ООО «Газпром трансгаз Томск». Перед обучением гости посетили Музей завода и производственные цеха, где ознакомились с этапами производства кабельно – проводниковой продукции, установленным на предприятии оборудованием и его функционалом.
После знакомства с производственными линиями, для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Томск» было проведено четырехчасовое обучение по высокотехнологичной продукции ТМ «ТОФЛЕКС», созданной «Томсккабель» в рамках программы «Импортозамещения» и рекомендованной для использования на объектах «ГАЗПРОМ».
Участники обучения высоко оценили масштабы производства предприятия, качество и преимущества представленной продукции «ТОФЛЕКС».