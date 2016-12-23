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Отраслевые новости: Энергетика

УГЭС ООО "Башкирэнерго" проводят комплексную реконструкцию устройств РЗА

УГЭС ООО Башкирэнерго проводят комплексную реконструкцию устройств РЗА

23 декабря 2016, 15:03
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

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В Уфимских городских электросетях ООО «Башкирэнерго» проводится комплексная реконструкция устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Согласно инвестиционной программы ООО «Башкирэнерго» на 2014 - 2016 годы на ПС 110/10/6 кВ «Глумилино» сетевики заменили устаревшие электромеханические защиты на современные микропроцессорные устройства РЗА. Работы проводились на обходном выключателе 110 кВ. На ПС 110/10/6 кВ «Краснодонская» работы проведены на шиносоединительном выключателе 110 кВ и шинах 110 кВ. В настоящее время все присоединения данной подстанции оборудованы микропроцессорными устройствами РЗА.

Замена устаревших электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные позволяет дистанционно осуществлять контроль над режимом работы оборудования, вести подробную регистрацию аварийных событий, а также уменьшает время простоя оборудования при поиске повреждений. Все это значительно повышает надежность электроснабжения потребителей центральной части Уфы.

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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