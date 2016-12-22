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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Урайский филиал "Тюменьэнерго" повышает надежность работы объектов

Урайский филиал Тюменьэнерго повышает надежность работы объектов

23 декабря 2016, 10:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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В филиале АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети в 2016 году проведена масштабная реконструкция и капитальный ремонт оборудования объектов Центрального района электрических сетей. Реализация всех мероприятий в значительной степени позволила повысить надежность электроснабжения потребителей. Значение проведенной работы особенно заметно в период максимальных нагрузок, связанных с установившейся морозной погодой.

В соответствии с инвестиционной программой 2016 года на подстанции 110/10 кВ «Леуши» выполнена замена двух отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ-110. Примечательно, что таким образом на объектах Урайских электрических сетей из работы выведены последние единицы устаревшего коммутационного оборудования подобного типа.

Основными потребителями обновленной подстанции «Леуши» является социальная инфраструктура населенного пункта Ягодное Кондинского района ХМАО – Югры, а также подразделения АО «Транснефть». Работы, проведенные в рамках реконструкции, позволили исключить негативное влияние однофазного короткого замыкания при срабатывании отделителей и короткозамыкателей на питающую высоковольтную линию 110 кВ «Ягодная – Леуши» и одну из узловых подстанций, что значительно повышает надежность работы объектов.

Кроме того, выполнен ремонт силового трансформатора мощностью 25 МВА на подстанции 110/10 кВ «Клин», которая расположена в труднодоступной местности. Стоит отметить, что доставка персонала и технологического оборудования к этой подстанции возможны только по зимнику и осуществлялись с учетом погодной составляющей. Все работы проводились в соответствии с технологическими картами. Итогом ремонта стала замена трех высоковольтных вводов 110 кВ и привода устройства регулирования под напряжением.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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