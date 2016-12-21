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Пресс-релизы

В АО "ОКБМ Африкантов" подведены итоги конкурса предложений по улучшениям и проектов по реализации ПСР

В АО ОКБМ Африкантов подведены итоги конкурса предложений по улучшениям и проектов по реализации ПСР

23 декабря 2016, 13:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ

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В АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) определены победители конкурса предложений по улучшениям и проектов по реализации Производственной системы «Росатом» среди сотрудников предприятия по итогам 2016 года.

В номинации «Оптимизация офисных процессов» победил проект «Оптимизация процесса закупки в части планирования и контроля закупочной деятельности АО «ОКБМ Африкантов» под руководством начальника управления по обеспечению закупочной деятельности Сергея Синенкова. Цель проекта обеспечить своевременное проведение закупок и сокращение трудоемкости процесса для организации.

В номинации «Повышение эффективности производства» лучшим признан проект начальника сварочного участка Александра Лукоянова. Он предложил повысить качество сварки эллипсного сварного шва.

В номинации «Эффективность использования ресурсов» для реализации различных ППУ победили 8 сотрудников ОКБМ, а в номинации «Повышение производительности труда» 4 сотрудника, представляющие различные направления деятельности ОКБМ.

В номинации «Повышение эффективности работы оборудования» победителями стали начальник бюро промышленной электроники Вадим Нижегородцев и инженер–электроник Юрий Цветков. Они предложили изменить конструкцию блока выпрямителя 24 вольт с целью исключения перегрева диодного моста.

В специальной номинации «Лучшее ППУ, направленное на вовлечение персонала в реализацию ПСР» победила сотрудница отдела анализа и повышения эффективности процессов Елена Зерина, предложив увеличить количество реализованных ППУ за счет внедрения конкретной процедуры реализации.

Кроме того, инженер-конструктор Александр Щербаков стал самым активным работником по подаче предложений по улучшениям. 16 предложений сотрудника были успешно реализованы на предприятии.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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