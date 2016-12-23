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Отраслевые новости: Россия

В МЧС назвали причины пожара, вспыхнувшего рядом со складом пиротехники

В МЧС назвали причины пожара, вспыхнувшего рядом со складом пиротехники

23 декабря 2016, 13:36
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Серьезный пожар вспыхнул накануне в поселке Хмели Пермского района. Загорелся склад игрушек, находящийся рядом со складом пиротехники. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Пожар тушили 50 огнеборцев. В результате ЧП пострадали два сотрудника магазина игрушек. Одного с переломами ног госпитализировали в МСЧ № 9, второго - с ожогами 18% тела в ожоговое отделение МСЧ № 21 в Закамске.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и монтажа электрооборудования, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Это значит, что пожар охватил здание из-за того, что здесь была с нарушениями установлена электропроводка или произошло короткое замыкание или были проблемы с неисправным обогревателем.

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