В МЧС назвали причины пожара, вспыхнувшего рядом со складом пиротехники

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 13:36
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Серьезный пожар вспыхнул накануне в поселке Хмели Пермского района. Загорелся склад игрушек, находящийся рядом со складом пиротехники. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Пожар тушили 50 огнеборцев. В результате ЧП пострадали два сотрудника магазина игрушек. Одного с переломами ног госпитализировали в МСЧ № 9, второго - с ожогами 18% тела в ожоговое отделение МСЧ № 21 в Закамске.
- Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и монтажа электрооборудования, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Это значит, что пожар охватил здание из-за того, что здесь была с нарушениями установлена электропроводка или произошло короткое замыкание или были проблемы с неисправным обогревателем.