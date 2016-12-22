В МРСК Центра прошла трёхсторонняя встреча с руководством Всероссийского Электропрофсоюза и Объединения РаЭл

В ПАО «МРСК Центра» прошла трехсторонняя встреча в которой приняли участие руководство МРСК Центра, руководство общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз», руководство Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл). Встреча состоялась по поручению генерального директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева. В компании особое внимание уделяется вопросу обеспечения высокого уровня социальной защищенности работников.



Со стороны ПАО «МРСК Центра» во встрече приняли участие первый заместитель генерального директора Константин Михайлик, первый заместитель генерального директора - главный инженер Александр Пилюгин, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию Инна Громова, председатель первичной профсоюзной организации Виктор Аблезгов. Со стороны Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) – председатель Валерий Вахрушкин, заместитель председателя Юрий Офицеров. Со стороны Объединения РАЭЛ - генеральный директор Замосковный Аркадий Викторович, заместитель генерального директора Владимир Щелконогов.



Поводом для трёхсторонней встречи стало обсуждения вопросов, связанных с выполнением решения ПАО «Россети» об укрупнении дочерних обществ распределительного комплекса, предусмотренного стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной Правительством РФ.



В начале встречи, представители Всероссийского Электропрофсоюза обратили внимание на необходимость сохранения производственного потенциала трудовых коллективов и предусмотренных для работников социальных гарантий, а также недопущения возникновения разногласий между работниками и руководством компании. Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Валерий Вахрушкин предложил при принятии решений учитывать особенности регионов и максимально использовать возможности социального диалога с работниками и их представителями.



В своем выступлении первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» Александр Пилюгин, являющийся также исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья», обратил внимание представителей Всероссийского Электропрофсоюза на особенности функционирования электросетевого комплекса на текущий момент.



По его словам, МРСК Центра активно способствует динамичному экономическому росту, социальной стабильности, развитию 11 регионов Центрального федерального округа. В сетевой компании созданы эффективные механизмы ведения энергетического бизнеса и корпоративного управления, финансовых и тарифных расчетов. Однако, социально-экономическая характеристика некоторых регионов за последнее время существенно ухудшилась. Есть регионы с низким уровнем промышленного потенциала и как следствие потребления электроэнергии, которые имеют большую площадь, огромную протяжённость сетей при небольшом количестве потребителей в пересчете на единицу оборудования. Соответственно в таких регионах возникают более высокие затраты на обслуживание сетевого оборудования. Кроме того, крайне негативно на результатах деятельности распределительных компаний на региональном уровне сказывается уход крупных потребителей из котлового регулирования, что приводит к снижению необходимой валовой выручки отдельных филиалов компании. При этом существующие ограничения для повышения тарифа до экономически–обоснованного уровня, никто не отменял.



Учитывая то, что от тарифных решений зависит уровень зарплаты, социальных гарантий и компенсаций работников компании, представители МРСК Центра призвали представителей Всероссийского Электропрофсоюза совместно отстаивать интересы всех работников электросетевого комплекса в региональных и федеральных органах власти.



Возвращаясь к вопросу социальных гарантий для работников, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» Инна Громова отметила важность Отраслевого тарифного соглашения и Коллективных договоров, которые являются эффективным инструментом ведения цивилизованного диалога между социальными партнерами - работниками и работодателями. Она напомнила, что в компаниях до 2018 года действуют Коллективные договоры разработанные в соответствии с законодательством РФ, которые содержат обязательства по социальным гарантиям работникам, обеспечению безопасных условий труда и другие важнейшие вопросы, гарантирующие работникам определенный уровень защищенности. Ход реализации Коллективных договоров контролируется профсоюзными комитетами.



«Сегодня, решая сложные и ответственные задачи по развитию компании, необходимо обеспечить разумный баланс интересов между работниками и работодателем, на основе конструктивного диалога всех участников социального партнерства. Крайне важно, чтобы в трудовом коллективе сохранялась стабильная обстановка», - отметил в своем выступлении председатель первичной профсоюзной организации МРСК Центра Виктор Аблезгов.



По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог на регулярной основе для координации действий и рассмотрения конкретных вопросов.