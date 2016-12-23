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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Юга подвели итоги конкурса "Лучший по профессии 2016"

В МРСК Юга подвели итоги конкурса Лучший по профессии 2016

23 декабря 2016, 09:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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Жюри ежегодного корпоративного конкурса ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») «Лучший по профессии-2016» определило победителей. Лучшими специалистами в различных номинациях признаны 14 сотрудников структурных подразделений компании, которым будет присвоено звание «Лучший по профессии» и вручены денежные призы.

Среди основных номинаций конкурса в 2016 году ключевые в работе энергетиков направления: «Эксплуатация и ремонт подстанций», «Энергосбережение, энергоэффективность», «Охрана труда и производственная безопасность».

В исполнительном аппарате МРСК Юга «Лучшими по профессии» стали Елизавета Цховребова, Александр Погорелов, Андрей Гайдаренко, Андрей Чирков, Марина Лебедева и Ирина Корсакова. От астраханского филиала компании призовое место досталось Наталье Михайловой, а Елена Скокова удостоена поощрительной премии за участие в конкурсе. В ростовском филиале компании звание «Лучший по профессии» получили Михаил Токарев, Татьяна Ходорозя и Ирина Зубова. Победителями конкурса от филиала МРСК Юга «Волгоградэнерго» стали Радислав Лавренюк, Денис Глухов и Владимир Курятов, от филиала «Калмэнерго» - Диана Олцаева.

Дипломом за участие в номинации «Эстафета поколений» удостоены: самый молодой участник Михаил Баранов (филиал МРСК Юга – «Калмэнерго») и самый старший – сотрудник «Волгоградэнерго» - Владимир Курятов.

Благодаря разработкам, которые представляют участники конкурса, в энергокомпании активно применяются новые нестандартные формы и методы организации производственного процесса. Интеллектуальное состязание позволяет выявить наиболее перспективных специалистов, изучить и претворить в жизнь их производственные разработки, повысить уровень профессионального мастерства, развить творческую инициативу.

В 2016 году на конкурс было представлено 28 исследовательских работ в 24 номинациях. Состязание проходило в несколько этапов.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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