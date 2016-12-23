"Хевел" увлекся гибридной генерацией

СП "Реновы" и "Роснано" "Хевел" инициирует масштабную программу по строительству до 40 МВт гибридных установок на основе солнечной и дизельной генерации. Компания намерена инвестировать 8,5 млрд руб. за счет собственных средств, кредитов и денег Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Компания ожидает, что окупаемость проектов в удаленных районах будет обеспечена за счет экономии на дорогом завозном дизтопливе, но эксперты указывают на риски дорогого привлеченного финансирования и высокой себестоимости солнечной энергии.



Рабочая группа по отбору нацпроектов по внедрению инновационных технологий при Минэнерго одобрила проект производителя комплектующих для солнечной энергетики "Хевел" (СП "Реновы" Виктора Вексельберга и "Роснано"). Компания намерена тиражировать гибридные дизель-солнечные установки (АГЭУ) в изолированных районах. Проект нужен "Хевелу" для создания нового производства на заводе в Новочебоксарске и сбыта фотоэлектрических ячеек по технологии гетероперехода (HJT, кремниевая подложка плюс тонкопленочная технология, КПД в лаборатории — 24%).



В "Хевеле" "Ъ" сообщили, что разработали программу строительства более 100 АГЭУ (не менее 40 МВт к 2023 году) до 2021 года. Средняя мощность установки — 100 кВт солнечной генерации и 300 кВт дизельной. Объем инвестиций в проект компания оценивает в 8,5 млрд руб. В 2016-2017 годах запланировано строительство двух АГЭУ в Забайкалье и одной — в Бурятии. Гибридная установка должна экономить дорогое дизтопливо: избыток солнечной генерации сбрасывается днем на аккумулятор и расходуется ночью, дизель-генератор включается на пиках потребления — обычно утром и вечером. Такая схема может сокращать себестоимость энергии в удаленных районах, где тарифы могут быть значительно выше среднероссийских и дотируются из бюджета. "Хевел" совместно с "Россетями" уже построил аналогичную станцию в селах Менза (Забайкалье) и Яйлю на Алтае. По схожей технологии, но с использованием ветродизельных установок на Дальнем Востоке строила станции "РАО ЭС Востока".



В "Хевеле" говорят, что собираются выступить в качестве инвестора и подрядчика, а также заключать энергосервисные контракты и соглашения о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Финансирование будет вестись как за счет средств "Хевела", так и через заемные средства банков или денег Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (фонд, говорят в компании, может профинансировать до 30% стоимости проекта под 5% годовых). Тиражирование технологии, ожидают в "Хевеле", будет идти за счет включения проектов АГЭУ в региональные программы развития энергетики, инвестпрограммы госкомпаний. Компания ожидает, что формат АГЭУ удастся масштабировать на зарубежные рынки (объем рынка оценивается в 1 ГВт до 2025 года).



Поддержка проекта Минэнерго в данном случае является лишь формальностью, финансовой господдержки нацпроекты на уровне министерства не предполагают (в отличие, например, от приоритетных нацпроектов, утверждаемых президентским советом). Существующая идеология предполагает скорее административную поддержку. По словам директора Института энергоэффективности в строительстве Владимира Сидоровича, критическим вопросом является стоимость финансирования: "Проекты возобновляемой энергетики сильно зависят от стоимости капитала, а она сейчас будет расти". Наталья Порохова из АКРА также отмечает, что без спецтарифов или иных видов поддержки солнечная генерация нерентабельна. Сейчас поддержка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) есть на розничном рынке по высокому тарифу (закупка сетями их выработки для покрытия потерь) и через договоры на поставку мощности (ДПМ) ВИЭ на оптовом рынке (гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных тарифов). По оценке госпожи Пороховой, энергия солнечных станций по ДПМ ВИЭ обходится в полтора раза дороже дизельных, но при этом "в труднодоступных районах тарифы бывают очень высоки, чего достаточно для окупаемости".

Источник: Коммерсант.