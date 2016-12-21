За 11 месяцев филиал "Рязаньэнерго" подключил к электросетям 2 788 потребителей

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 10:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
За январь – ноябрь 2016 года филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» присоединил к электрическим сетям 2 788 потребителей на общую мощность 98,9 МВт.
Среди наиболее крупных потребителей – объекты жилищного строительства, Рязанский трубный завод, предприятие по производству нетканого полотна «Русвата» в Клепиках, компания по изготовлению и поставке медицинских перевязочных средств «СКОПИНФАРМ», производственные комплексы аграрного холдинга «ОКА МОЛОКО» и животноводческий комплекс «РусАгроХолдинг», деревообрабатывающий комбинат в Рязани и фабрика по производству мягкой мебели в Спасске-Рязанском.
Из подключенных в этом году социально значимых объектов - школа в Пронском районе, библиотека в Михайловском, фельдшерско-акушерский пункт в Ермишинском, водозаборные узлы, системы освещения улиц в населенных пунктах области и автодорог. За оперативное и качественное выполнение мероприятий по техприсоединению автономного топочного пункта Салтыковской школы и артскважины в поселке Кустаревка в преддверии осенне-зимнего сезона в адрес филиала «Рязаньэнерго» поступила благодарность от главы администрации Сасовского муниципального района.
Начиная подводить окончательные итоги года, стоит отметить завершение в декабре масштабного проекта по присоединению к электросетям и введению в эксплуатацию парогазовой установки на Дягилевской ТЭЦ, в рамках которого энергетики выполнили строительство четырех ЛЭП 110 кВ от открытого распредустройства с выдачей мощности в электросеть 110 кВ филиала. Теперь мощность Дягилевской ТЭЦ увеличена на 126,5 МВт, что существенно повысило надежность электроснабжения жителей и промышленных предприятий города и создало дополнительный резерв для подключения новых потребителей.