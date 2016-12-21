Филиал Альметьевские электрические сети стал победителем конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Розыгрыш умных часов!
23 декабря 2016, 12:22
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ОХРАНА ТРУДА
Целью ежегодно проводимого смотра-конкурса является повышение эффективности работ по созданию здоровых и безопасных условий труда, достижение положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганда и распространение передового опыта по охране труда.
Как и прежде в этом году смотр-конкурс проводился в два этапа, первый из которых состоялся непосредственно в филиалах компании. В единый отчет были сведены проведенные мероприятия по соблюдению требований охраны труда: производственный контроль, специальная оценка условий труда, укомплектованность персонала средствами индивидуальной защиты, культура производства. Особое внимание было уделено мероприятиям по предотвращению травматизма и профзаболеваний, улучшению состояния условий труда на рабочих местах.
На втором этапе конкурса центральная комиссия под председательством технического директора компании Рашата Галимзянова рассмотрела и оценила представленные показатели состояния условий и охраны труда филиалов.
В состав комиссии наряду с сотрудниками компании вошли представители Республиканского комитета «Электропрофсоюз».
Результаты проведенной работы не стали неожиданными для членов комиссии – как и в прошлом году в лидерские позиции заняли Альметьевские электрические сети (1 место), Набережночелнинские электрические сети (2 место), Нижнекамские электрические сети (3 место).
Победители будут награждены дипломами и денежными премиями.
«Такие конкурсы позволяют выявить лучших и тем самым обозначить ориентиры для остальных филиалов, в соответствии с которыми им следует двигаться в своей дальнейшей деятельности - констатирует начальник отдела охраны труда и производственного контроля Любовь Макарова, - ведь от того, насколько щепетильно подходят на предприятии к трудовой дисциплине, во многом зависит эффективность рабочего процесса».