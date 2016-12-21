 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Филиал Альметьевские электрические сети стал победителем конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Филиал Альметьевские электрические сети стал победителем конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

23 декабря 2016, 12:22
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ОХРАНА ТРУДА

Обсудить на форуме

98 просмотров

Целью ежегодно проводимого смотра-конкурса является повышение эффективности работ по созданию здоровых и безопасных условий труда, достижение положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганда и распространение передового опыта по охране труда.

Как и прежде в этом году смотр-конкурс проводился в два этапа, первый из которых состоялся непосредственно в филиалах компании. В единый отчет были сведены проведенные мероприятия по соблюдению требований охраны труда: производственный контроль, специальная оценка условий труда, укомплектованность персонала средствами индивидуальной защиты, культура производства. Особое внимание было уделено мероприятиям по предотвращению травматизма и профзаболеваний, улучшению состояния условий труда на рабочих местах.

На втором этапе конкурса центральная комиссия под председательством технического директора компании Рашата Галимзянова рассмотрела и оценила представленные показатели состояния условий и охраны труда филиалов.

В состав комиссии наряду с сотрудниками компании вошли представители Республиканского комитета «Электропрофсоюз».

Результаты проведенной  работы не стали неожиданными для членов комиссии – как и в прошлом году в лидерские позиции заняли Альметьевские электрические сети (1 место), Набережночелнинские электрические сети (2 место),   Нижнекамские электрические сети (3 место).

Победители будут награждены дипломами и денежными премиями.

«Такие конкурсы позволяют выявить лучших и тем самым обозначить ориентиры для остальных филиалов, в соответствии с которыми им следует двигаться в своей дальнейшей деятельности - констатирует начальник отдела охраны труда и производственного контроля Любовь Макарова, -  ведь от того, насколько щепетильно подходят на предприятии к трудовой дисциплине, во многом зависит эффективность рабочего процесса».

Компания: ОАО "Сетевая компания"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!