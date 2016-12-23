Филиал "Кировэнерго" принял участие в областных противоаварийных учениях

22 декабря 2016 года в Кировской области прошла комплексная тренировка по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики. Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с Главным управлением МЧС России по Кировской области подтвердил готовность к оперативному реагированию на ЧС в зимнем периоде 2016-2017 гг.



В соответствии с замыслом комплексной тренировки в 10 часов 22 декабря в Главное управление МЧС России по Кировской области поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных метеорологических явлений: шквалистого ветра, обильного снегопада, понижения температуры до -20…-28 °С - произошли отключения ЛЭП на территории Кикнурского, Санчурского, Яранского, Тужинского, Советского, Пижанского, Лебяжского, Уржумского районов Кировской области. Без электроснабжения осталось 71 населенный пункт Кировской области с населением более 2000 человек, а также социально-значимые объекты: 8 котельных, 5 школ, 3 детских сада, 2 геронтологических отделения, 3 здания администрации. Движение аварийных бригад затруднено снежными заносами, перемётами на участках автодорог, подъезд к местам порывов ЛЭП затруднен большой высотой снежного покрова.



Для скорейшей ликвидации аварий и их последствий филиалом «Кировэнерго» в проведении аварийно-восстановительных работ условно задействовано 33 бригады, 162 человека, 33 бригадных машины, 16 единиц спецтехники. По сценарию учений, выявлены обрывы проводов на 7 ВЛ в 32 пролётах, на пяти ВЛ упавшим деревом повреждены опоры, на проводах обнаружены деревья на трех линиях электропередачи. С целью оперативного подключения к электроснабжению социально-значимых объектов задействованы 15 резервных источников питания – генераторов общей мощностью 523 кВт. Все необходимые материалы для восстановления энергоснабжения в филиале имеются в аварийном запасе. Предполагаемое время восстановления электроснабжения – 19 часов того же дня.



По итогам тренировки действия филиала «Кировэнерго» получили положительную оценку.



- Подобные учебные тренировки в Кировской области проходят регулярно, - комментирует первый заместитель директора - главный инженер филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Кайсин. - Мы всегда готовы к тому, чтобы оперативно отреагировать на любые внештатные ситуации. Так совпало, что эти учения прошли 22 декабря, в День энергетика. Тем самым мы еще раз подтвердили, что энергетики всегда находятся на боевом посту: днем и ночью, в будни и в праздники – и готовы в любой момент к слаженной работе в любых погодных условиях.