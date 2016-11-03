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Пресс-релизы

Уральский турбинный завод поставит турбину для ТЭЦ Улан-Удэ

Уральский турбинный завод поставит турбину для ТЭЦ Улан-Удэ

23 декабря 2016, 11:33
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОТЕК, УТЗ

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Турбина будет установлена на ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ. Срок поставки оборудования - 1 квартал 2018 года.

Турбина будет установлена взамен устаревшей машины, работавшей на станции с 1964 года. Современная система регулирования нового агрегата обеспечит маневренность его работы на различных режимах, кроме того, заложенные конструкторские решения повысят эффективность работы на теплофикационных режимах, что особенно важно для климатических условий региона. 

В результате реконструкции станции будет увеличена надежность энерго- и теплоснабжения столицы Республики Бурятия, повышены технико-экономические показатели ТЭЦ. Стоит отметить, что Уральский турбинный завод уже участвовал в обновлении мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1 – в 2009 году для неё была поставлена паровая турбина Тп-100/110-8,8.

Компания: АО "РОТЕК"
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