Энергетики ДРСК наградили студентов за лучшие курсовые работы

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 16:46
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Благовещенск – Сегодня в АмГУ состоялось награждение студентов – энергетиков, участников конкурса курсовых работ. Конкурс организован АО «Дальневосточной распределительной сетевой компанией» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока»), совместно с Амурским государственным университетом. Участие в конкурсе курсовых работ приняли студенты четвертого курса энергетического факультета.
По итогам заседания жюри, в состав которого вошли преподаватели факультета и представители ДРСК, были выбраны лучшие работы.
За лучший студенческий курсовой проект по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» были награждены студенты четвёртого курса: первое место - Инга Дахно, второе место - Наталья Намаконова, третье место - Мария Шарапова. За лучшую курсовую работу по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» дисциплина «Электроснабжение городов» были награждены: Алексей Барас – первое место, Дмитрий Липин – второе место, Ольга Кукнерик - третье место. В торжественной обстановке победителям были вручены денежные премии и памятные подарки. Студенты поблагодарили жюри за высокую оценку их работ и признались, что внимание и поддержка со стороны руководителей энергопредприятия, а в будущем - коллег и работодателей - большой стимул в учебе для студентов энергетического факультета АмГУ.