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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики ДРСК наградили студентов за лучшие курсовые работы

Энергетики ДРСК наградили студентов за лучшие курсовые работы

26 декабря 2016, 16:46
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Благовещенск – Сегодня в АмГУ состоялось награждение студентов – энергетиков, участников конкурса курсовых работ. Конкурс организован АО «Дальневосточной распределительной сетевой компанией» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока»), совместно с Амурским государственным университетом. Участие в конкурсе курсовых работ приняли студенты четвертого курса энергетического факультета.

По итогам заседания жюри, в состав которого вошли преподаватели факультета и представители ДРСК, были выбраны лучшие работы.

За лучший студенческий курсовой проект по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» были награждены студенты четвёртого курса: первое место - Инга Дахно, второе место - Наталья Намаконова, третье место -  Мария Шарапова. За лучшую курсовую работу по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» дисциплина «Электроснабжение городов» были награждены: Алексей Барас – первое место,  Дмитрий Липин – второе место, Ольга Кукнерик  - третье место.  В торжественной обстановке победителям были вручены денежные премии и памятные подарки. Студенты поблагодарили жюри за высокую оценку их работ и признались, что внимание и поддержка со стороны руководителей энергопредприятия, а в будущем - коллег и работодателей - большой стимул в учебе  для студентов энергетического факультета АмГУ.

Компания: АО "ДРСК"
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