Энергетики Ставрополья напоминают: от воровства энергооборудования страдает честный потребитель

Ежегодно от несанкционированного проникновения в электроустановки с целью хищения оборудования происходит около 14% от общего количества несчастных случаев, констатируют энергетики. Тенденция участившихся в текущем году хищений электрооборудования и материалов с энергообъектов, из-за которых жители населенных пунктов остаются без света, вызывает у сотрудников службы безопасности МРСК Северного Кавказа серьезную тревогу.



Только с начала текущего года нанесен ощутимый ущерб энергокомпании – стоимость похищенного злоумышленниками оборудования составила почти 1,5 млн рублей. В настоящий момент по 17 фактам воровства на рассмотрении находятся пять уголовных дел. По 11 случаям уголовное расследование приостановлено в связи с невозможностью установить преступников. И лишь один случай по «горячим следам» был раскрыт благодаря бдительным гражданам, увидевшим, как злоумышленники демонтируют на подстанции трансформатор ТМ-250 кВА, а также распределительное оборудование – рубильники и контактные части высоковольтных разъединителей. Оперативно среагировали сотрудники полиции, которые при поступлении сигнала о совершении кражи незамедлительно прибыли на место совершения преступления и задержали вора с поличным. Приговором суда преступник приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима.



Энергетики обеспокоены тем, что от воровства энергооборудования страдают добропорядочные потребители края. Причиной одного из последних случаев хищения минувшей осенью явилось отключение 80 абонентов станицы Суворовской в результате повреждения оборудования на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 509/108, запитанной от подстанции «Суворовская». По звонку жителя станицы, пожаловавшемуся на отсутствие напряжения в электросети, расположенной по ул. Кооперативная, на объект выехал мастер Суворовского участка электрических сетей компании. Оказалось, что на КТП были повреждены три предохранителя и слито масло трансформатора 160 кВА.



Точно так же было совершено и другое преступление на другой КТП 523/106. Тогда без электроэнергии оказались 200 абонентов той же станицы. Только благодаря оперативным действиям энергетиков Суворовского УЭС электроснабжение было восстановлено.



Комплексная работа по предотвращению хищений энергооборудования ведется постоянно во всех районах Ставрополья. В шести производственных отделениях компании организовано взаимодействие с правоохранительными органами, регулярно осуществляются совместные рейды по внезапной проверке пунктов приема металлолома. Каждый случай причинения ущерба имуществу расследуется.

2016 год близится к своему завершению. В преддверии новогодних и рождественских праздников ставропольские энергетики усилили среди населения профилактические мероприятия, направленные на предотвращение хищений с энергетических объектов.



Многолетняя статистика показывает, что именно в праздничные дни возрастает количество правонарушений, и почти половину всех преступлений составляют кражи.



Стоит также отметить, что ежегодно от несанкционированного проникновения в электроустановки с целью хищения оборудования происходит около 14% от общего количества несчастных случаев.

Чтобы праздники не превратились в трагедию, специалисты «Ставропольэнерго» предупреждают жителей края:



Хищение любого оборудования влечет за собой ответственность вплоть до уголовной. Подобные действия могут привести к отключениям электроэнергии в жилых домах и социальных объекта. И, наконец, это смертельно опасно!



Если вы стали очевидцем подозрительных действий вблизи ЛЭП и подстанций или заметили, что на энергообъектах находятся люди не в форменной одежде, сообщите об этом по телефону 8 (8793) 34-18-95 или круглосуточной бесплатной линии 8-800-775-91-12.



Возможно, вы не только убережете энергообъект от кражи, а жителей – от отключения электроэнергии, но и спасете кому-то жизнь!