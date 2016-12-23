Энергетики филиала "Удмуртэнерго" наградили победителей детского интернет-конкурса "Электробезопасность: наука или искусство"

Пятиклассница из Пижильской общеобразовательной школы (Сюмсинский район) Анастасия Торопова стала победителем VI межрегионального интернет-конкурса ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Электробезопасность: наука или искусство». Также отдельными призами и дипломами в номинациях «Квест» и «Активист группы «Электропатруль» были отмечены шестиклассница Каменноключинской общеобразовательной школы из д. Заглуд-Какся Арина Чайникова и девятиклассница школы №4 п. Ува Анастасия Кузнецова.



VI интернет-конкурс был организован с 12 по 5 декабря, в нем приняли участие ребята из более 300 школ девяти регионов присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В этом году ученики не только разгадывали электрокроссворд и определяли кодовое слово, но и каждый из них мог побороться за призы в других номинациях, среди которых были рисунок на тему электробезопасности или художественный проект граффити, а также виртуальный квест по стране электробезопасности.



Анкетам, присланным на конкурс, были присвоены индивидуальные номера, которые приняли участие в розыгрыше призов при помощи программы «Генератор случайных чисел». Всего разыгрывалось 9 планшетов. Один из них достался школьнице из Удмуртии.

Представители филиала «Удмуртэнерго» посетили Пижильскую общеобразовательную школу. Энергетики наградили Анастасию Торопову памятным дипломом и планшетом.



- Я с удовольствием участвовала в этом конкурсе. Очень было интересно отгадывать вопросы по электробезопасности. На многие из них ответы я знала, но были и такие, для ответа на которые пришлось искать ответы на сайте, - делится впечатлениями победительница конкурса Анастасия Торопова. – Не всем повезло так, как мне, но в любом случае ребята, участвующие в конкурсе, теперь гораздо больше знают об электричестве.



Поздравляя победителей, энергетики еще раз обратили внимание детей и учителей на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов.