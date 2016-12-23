ФСК ЕЭС увеличила на 60% мощность подстанции 220 кВ Томской области

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26 декабря 2016, 14:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») на 60% увеличила мощность подстанции 220 кВ «Советско-Соснинская», питающей север Томской области. Это позволит обеспечить развитие добычи и транспортировки нефти и природного газа.
Поэтапная реконструкция объекта велась с 2014 года. На подстанции установили три новых силовых автотрансформатора мощностью 125 МВА каждый, тем самым установленная мощность энергообъекта выросла с 315 до 501 МВА.
Модернизирована система релейной защиты и противоаварийной автоматики. Установлены четыре элегазовых выключателя 220 кВ и четыре – 110 кВ, отличающихся повышенной экологичностью и пожаробезопасностью.
Подстанция «Советско-Соснинская» введена в эксплуатацию в 1972 году. Она снабжает электроэнергией г. Стрежевой, предприятия по добыче и транспортировке нефти и природного газа, местную нефтеперерабатывающую промышленность и производство оборудования для добычи нефти.