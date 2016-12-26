Крым сохранил положительную динамику развития по итогам года

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 17:17
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Крым сохранил положительную динамику развития по итогам уходящего года, сообщил министр экономического развития республики Валентин Демидов.
Ранее Демидов сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря. В следующем году он планирует работать в правительстве Севастополя в должности начальника департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.
"Сегодня Крым – динамично развивающийся регион Российской Федерации, который демонстрирует существенный рост в основных секторах экономики. Эта динамика сохранится и по итогам года", — сказал Демидов, передает РИА Новости.
По его словам, объем выполненных работ предприятиями строительной отрасли увеличился на 43,8%. Промышленное производство возросло на 6,2%. "Сегодня стали заполняться пустующие ниши в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях, в которых мы видим существенный приток инвестиций", — подчеркнул министр.
Кроме того, по его словам, одной из весомых причин роста экономика является серьезная государственная поддержка в сфере сельского хозяйства, промышленности, развития предпринимательства.
"Несмотря на объективные ограничения, которые сегодня есть в Крыму (такие, как санкции, инфраструктурные ограничения), наблюдается рост инвестиционной активности крупных и средних организаций", — подчеркнул министр.
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