"Ленэнерго" подключило к электросетям учебно-оздоровительный центр МЧС России

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подключило к электросетям учебно-оздоровительный центр Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. Никифорова МЧС России. Сетевая компания обеспечила объекту 570 кВА мощности. Источником питания стала подстанция №75 «Лахта».
Для создания внешней схемы электроснабжения центра специалисты «Ленэнерго» установили две трансформаторные подстанции с четырьмя трансформаторами и проложили кабельные линии 0,4-10 кВ. При строительстве использовали современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России – многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях поликлиники, дневного и круглосуточного стационара, а также научный и образовательный центр.