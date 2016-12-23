МРСК Юга работает в режиме повышенной готовности

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА
В связи с режимной ситуацией и вводом режима повышенной готовности в Волго-Донском ПМЭС (филиал ФСК ЕЭС - МЭС Центра), во всех филиалах ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») введен режим повышенной готовности.
В филиале организован постоянный мониторинг работы оборудования подстанций. Организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.
Оперативно-ремонтные бригады укомплектованы всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами и готовы при необходимости незамедлительно приступить к работам по восстановлению энергоснабжения потребителей.
Для потребителей действует круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-100-70-60.