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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Юга работает в режиме повышенной готовности

МРСК Юга работает в режиме повышенной готовности

26 декабря 2016, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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В связи с режимной ситуацией и вводом режима повышенной готовности в Волго-Донском ПМЭС (филиал ФСК ЕЭС - МЭС Центра), во всех филиалах ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») введен режим повышенной готовности.

В филиале организован постоянный мониторинг работы оборудования подстанций. Организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.

Оперативно-ремонтные бригады укомплектованы всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами и готовы при необходимости незамедлительно приступить к работам по восстановлению энергоснабжения потребителей.

Для потребителей действует круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-100-70-60.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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