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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Минэнерго намерено развивать импортозамещение в программном обеспечении

Минэнерго намерено развивать импортозамещение в программном обеспечении

26 декабря 2016, 15:36
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

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Минэнерго РФ планирует развивать импортозамещение в сфере программного обеспечения в 2017 году, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Особое внимание в следующем году будем уделять программному обеспечению. Потенциал огромный, однако системная работа пока налажена недостаточно — компании идут своими путями, что не очень хорошо. Как их в одну колонну построить — будем думать. Минсвязи готово это поддержать, Минпромторг тоже", — сказал Молодцов, передает РИА Новости.

По его словам, продвижение в сфере импортозамещения в нефтегазовой сфере максимально реализовано в разработке технологий бурения.

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