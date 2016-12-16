Проект "Федеральный испытательный центр" представлен на Совете по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 16:55
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ
19 декабря 2016 года на площадке Главного штаба Эрмитажа состоялось заседание Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга. Участникам представили перспективные инвестиционные проекты Санкт-Петербурга, среди которых – Федеральный испытательный центр.
На заседании Совета по инвестициям с докладом о реализации проекта «Федеральный испытательный центр» выступил начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР ПАО «Россети» Виктор Селезнев. Ознакомиться с текстом доклада можно по ссылке.
Георгий Полтавченко сообщил, что в рейтинге инвестиционного климата регионов России российского агентства «Эксперт РА» в 2016 году Санкт-Петербург вновь получил высшую оценку «1А» как регион с максимальным потенциалом и минимальным риском. Общая доля Петербурга в общероссийском инвестиционном потенциале – 4,6%. Рейтинг агентства «Эксперт-РА» строится на основе официальной информации Росстата и статистики ключевых федеральных ведомств: Минфина, Банка России, Минсвязи, Минприроды и МВД. При этом обязательно учитывается мнение бизнес-сообщества, российских и зарубежных компаний.
«Сегодня мощь и успех нашего государства во многом зависит от умения регионов России привлекать капиталы и создавать условия для работы бизнеса. Поэтому достижения последних лет – ни в коем случае не повод сбавлять обороты. Ведь в бизнесе, как в спорте, кто остановился – тот отстал», – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.