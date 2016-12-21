Проект чемпионата WorldSkills Hi-Tech International презентован главам России и Казахстана

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 14:29
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
25 декабря в Санкт-Петербурге на заводе «Диаконт» состоялась встреча Президента России Владимира Путина и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Лидеры стран встретились, чтобы обсудить возможность создания совместного предприятия на базе российского производителя электроприводов и робототехники, а также ознакомиться с производством высокотехнологичного оборудования и системой чемпионатов WorldSkills Hi–Tech, направленной на упреждающую подготовку кадров для высокотехнологичного производства.
Главам государств продемонстрировали образцы электромеханических приводов, используемых в автомобильной и авиационной промышленности, комплекс манипуляторов для восстановления ресурсных характеристик реакторов и робототехнику для диагностики нефтяных танков. Лидеры стран также уделили внимание стенду чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в рамках которого была представлена система чемпионатов сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi–Tech.
WorldSkills Hi-Tech — это ежегодный чемпионат профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills среди рабочих российских промкомпаний и госкорпораций. Чемпионат ориентирован на повышение навыков и профессионального мастерства у молодых рабочих до 28 лет и профориентации у юниоров 10-17 лет в подшефных крупнейшим предприятиям учебных заведениях. Помимо основной части соревнований, участники состязаются в компетенциях блока FutureSkills – одной из приоритетных инициатив развития движения WorldSkills в России, в рамках которой молодые рабочие соревнуются в мастерстве по «профессиям будущего»: малораспространенным, но перспективным компетенциям, которые пока не стандартизированы. Это лазерные технологии, реверсивный инжиниринг, управление жизненным циклом, промышленная робототехника, промышленный дизайн, технологии композитов – компетенции, применяемые профессионалами в работе на высокотехнологичном производстве, оснащённым новейшим оборудованием.
В 2016 году чемпионат прошел в третий раз в Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября. 300 молодых рабочих из 130 российских предприятий соревновались в мастерстве по 27 компетенциям. В тройку лидеров соревнований вошли команды госкорпорации «Росатом», Объединённой авиастроительной корпорации и госкорпорации «Ростех».